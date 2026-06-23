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23. júna 2026
Cenu Milana Lasicu in memoriam si za otca Vlada Müllera prevzal v Historickej radnici Richard Müller
Tagy: Festival Filmy IFF Art Film Ocenenie
V nedeľu 21. júna 2026 patril večer v Košiciach pamiatke Vlada Müllera. V nedeľu 21. júna 2026 patril večer v Košiciach pamiatke Vlada Müllera — ikony slovenského filmového herectva, ktorý ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - V nedeľu 21. júna 2026 patril večer v Košiciach pamiatke Vlada Müllera.
V nedeľu 21. júna 2026 patril večer v Košiciach pamiatke Vlada Müllera — ikony slovenského filmového herectva, ktorý sa narodil pred deväťdesiatimi rokmi a v sobotu 20. júna uplynulo tridsať rokov od jeho úmrtia. Cenu Milana Lasicu in memoriam, ktorú IFF Art Film Košice udeľuje od roku 2025 významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie, pri príležitosti nedožitého jubilea, prevzal za svojho otca z rúk Magdy Vášaryovej spevák a textár Richard Müller. V ten istý večer sa v Kine Úsmev premietala dráma Smrť šitá na mieru, ktorú z otcovej bohatej filmografie do festivalového programu osobne vybral. Historická radnica privítala Richarda Müllera aj ako hosťa špeciálneho vydania talkshow Večera s Havranom.
Pre Richarda Müllera bol výber konkrétneho titulu z otcovej filmografie premyslený. "Je to skvelý film. Réžiu báječne spravil Martin Hollý, kameru Karol Krška, hudbu Zdeněk Liška a môj otec ho ťahá v absolútne disciplinovanej hereckej role. Skvelý námet, ktorý vychádza zo skutočnej udalosti — niečo také sa naozaj kedysi dávno udialo. Povedal som si, že je to v rámci otcových prác možno menej známa záležitosť a že by stálo za to, keby ju na tomto festivale mohol vidieť ďalší okruh divákov," povedal Richard Müller.
Otázku, do akej miery sa otcova osobnosť dostávala do jeho hereckých postáv, Müller zhrnul krátko: "Vždy to tam bolo nejakým spôsobom premietnuté. To je v každom prípade. A tento film tiež o tom svedčí."
Richard Müller je známym filmovým fanúšikom a v rozhovore opäť priznal pevné miesto v jeho rebríčku trilógii Francisa Forda Coppolu. "Páčia sa mi všeobecne jeho filmy — či je to Krstný otec 1, 2, 3, alebo Rozhovor, s Genom Hackmanom. Mám tieto filmy veľmi rád a rád si ich pozriem aj niekoľkokrát." K opakovanému sledovaniu má jednoduchý komentár: "Vždy tam nájdem niečo nové. A prídem na to, aký som málo chytrý."
Z aktuálnej tvorby ho v poslednom čase zaujal Steven Spielberg. "Jeho posledný film sa mi veľmi páčil, priznám sa," doplnil Müller. Pri otázke, čo robí, keď sa pozerá na film, neváhal: "Som divák. Nechám sa uniesť filmom."
Na otázku, čo ho čaká ako hudobníka v najbližšom období, Richard Müller odpovedal so smiechom: "Strašne veľa koncertov." Nový album je v hľadáčiku, no priznáva: "Niekedy ďalší rok."
Reprízna projekcia drámy Smrť šitá na mieru sa uskutoční v stredu 24. júna o 16.00 v Sále IMPULZ Kina Úsmev. Kompletný program 32. ročníka IFF Art Film Košice (19. – 25. júna 2026), vrátane laureátskej sekcie Cena Milana Lasicu, nájdu návštevníci na stránke aff.cinepass.sk.
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Forstav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Cenu Milana Lasicu in memoriam si za otca Vlada Müllera prevzal v Historickej radnici Richard Müller © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľu 21. júna 2026 patril večer v Košiciach pamiatke Vlada Müllera — ikony slovenského filmového herectva, ktorý sa narodil pred deväťdesiatimi rokmi a v sobotu 20. júna uplynulo tridsať rokov od jeho úmrtia. Cenu Milana Lasicu in memoriam, ktorú IFF Art Film Košice udeľuje od roku 2025 významným hereckým osobnostiam slovenskej kinematografie, pri príležitosti nedožitého jubilea, prevzal za svojho otca z rúk Magdy Vášaryovej spevák a textár Richard Müller. V ten istý večer sa v Kine Úsmev premietala dráma Smrť šitá na mieru, ktorú z otcovej bohatej filmografie do festivalového programu osobne vybral. Historická radnica privítala Richarda Müllera aj ako hosťa špeciálneho vydania talkshow Večera s Havranom.
Pre Richarda Müllera bol výber konkrétneho titulu z otcovej filmografie premyslený. "Je to skvelý film. Réžiu báječne spravil Martin Hollý, kameru Karol Krška, hudbu Zdeněk Liška a môj otec ho ťahá v absolútne disciplinovanej hereckej role. Skvelý námet, ktorý vychádza zo skutočnej udalosti — niečo také sa naozaj kedysi dávno udialo. Povedal som si, že je to v rámci otcových prác možno menej známa záležitosť a že by stálo za to, keby ju na tomto festivale mohol vidieť ďalší okruh divákov," povedal Richard Müller.
Otázku, do akej miery sa otcova osobnosť dostávala do jeho hereckých postáv, Müller zhrnul krátko: "Vždy to tam bolo nejakým spôsobom premietnuté. To je v každom prípade. A tento film tiež o tom svedčí."
Richard Müller je známym filmovým fanúšikom a v rozhovore opäť priznal pevné miesto v jeho rebríčku trilógii Francisa Forda Coppolu. "Páčia sa mi všeobecne jeho filmy — či je to Krstný otec 1, 2, 3, alebo Rozhovor, s Genom Hackmanom. Mám tieto filmy veľmi rád a rád si ich pozriem aj niekoľkokrát." K opakovanému sledovaniu má jednoduchý komentár: "Vždy tam nájdem niečo nové. A prídem na to, aký som málo chytrý."
Z aktuálnej tvorby ho v poslednom čase zaujal Steven Spielberg. "Jeho posledný film sa mi veľmi páčil, priznám sa," doplnil Müller. Pri otázke, čo robí, keď sa pozerá na film, neváhal: "Som divák. Nechám sa uniesť filmom."
Na otázku, čo ho čaká ako hudobníka v najbližšom období, Richard Müller odpovedal so smiechom: "Strašne veľa koncertov." Nový album je v hľadáčiku, no priznáva: "Niekedy ďalší rok."
Reprízna projekcia drámy Smrť šitá na mieru sa uskutoční v stredu 24. júna o 16.00 v Sále IMPULZ Kina Úsmev. Kompletný program 32. ročníka IFF Art Film Košice (19. – 25. júna 2026), vrátane laureátskej sekcie Cena Milana Lasicu, nájdu návštevníci na stránke aff.cinepass.sk.
32. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:
Organizátor: ART FILM FEST s.r.o.
Spoluorganizátori: Mesto Košice, K13 - Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o.
Festival finančne podporil: Audiovizuálny fond
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Hlavní partneri: CODES Brand House, H2O FUND SICAV, Forstav
Automotive partner: AUTO-VALAS
Oficiálny hotel: Hotel Yasmin
Hlavní mediálni partneri: TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia
Reklamní partneri: U. S. Steel Košice, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, LOKO TRANS Media, CORE Labs, Technická univerzita v Košiciach
Technologickí partneri: NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, DELTA OnLine, ARICOMA, Datacomp
Oficiálni dodávatelia: DKC Veritas, PLOOM, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Natura, Kinley, Budweiser Budvar, Julius Meinl
Oficiálne víno: KubBo Select, Ostrožovič
Mediálni partneri: JOJ play, JOJ 24, Film Europe Media Company, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, AHOJ TV, See & Go, BigMedia, Kino Sterio, Košice City Guide, Košice V Skratke, MOJAkultura.sk, Česko-Slovenská filmová databáze – ČSFD, Filmsk.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, Naše Košice
Partneri: JOJ Cinema, Jojko, Slovenský filmový ústav, WITKOWITZ SLOVAKIA, DDDental, CK TUI ReiseCenter Slovensko, Taper, ECO Technologies, Aupark Shopping Center Košice, Dopravný podnik mesta Košice, Letisko Košice, YumEarth, Rent2Eat, CPK Transport, iWish.sk, Kvety Garomi, Hair Factory Košice, Face up! Studio by Michaela Petroci, Panta Rhei, ARTFORUM, LOCAL NOMAD, Východoslovenské múzeum v Košiciach, MIHYRING
Gastronomickí partneri: Pub u Kohúta, OhniskO Fire Dining&Brew Bar, MAIKO SUSHI, Kaviareň Slávia, El Nacional, Tabačka Kulturfabrik, Casa Trade - Casablanca cafe, La Hacienda, Red Velvet Cake Bar, Macarons Košice, Savour Patisserie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Cenu Milana Lasicu in memoriam si za otca Vlada Müllera prevzal v Historickej radnici Richard Müller © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Filmy IFF Art Film Ocenenie
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