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23. júna 2026
HONOR prináša na Slovensko HONOR Magic V6
Špičková skladacia AI vlajková loď spája ultratenkú odolnosť s produktivitou naprieč ekosystémami
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Globálna technologická spoločnosť HONOR dnes oznámila uvedenie modelu HONOR Magic V6 na Slovensku. Zariadenie spája ultratenký profil s rekordnou výdržou batérie, špičkovou odolnosťou a bezproblémovým prepojením naprieč ekosystémami, vrátane zariadení Apple. Vďaka inteligentným asistentom a multitaskingu na veľkej obrazovke funguje ako mimoriadne silný nástroj pre skutočnú produktivitu.
Odvetvie potrebuje odvahu na evolúciu. Používatelia skladacích smartfónov by nikdy nemali robiť kompromisy medzi dizajnom, spoľahlivosťou a výkonom,“ povedal James Li, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR. „Pri HONOR Magic V6 sme sa zamerali na to, na čom skutočne záleží: prirodzený formát, dôveryhodná odolnosť a plynulá produktivita naprieč ekosystémami. HONOR Magic V6 odráža náš záväzok vytvárať AI zariadenia, ktoré ľuďom umožňujú naplno využiť ich potenciál, presne ako sme si stanovili v rámci iniciatívy HONOR ALPHA PLAN.“
Nekompromisná odolnosť a ultratenký dizajn
HONOR Magic V6 má hrúbku len 9,00[1] mm v zloženom a 4,1 mm v rozloženom stave, s hmotnosťou približne 224 gramov[2]. Tento ultratenký formát nerobí žiadne kompromisy v odolnosti. Základom je pánt HONOR Super Steel Hinge so špičkovou pevnosťou v ťahu 2800 MPa. Je posilnený bionickým systémom tlmenia s podporou umelej inteligencie, ktorý bol vyvinutý na základe tisícok simulácií, aby účinne absorboval nárazy a rovnomerne rozložil silu pri pádoch. Vnútorný displej využíva flexibilné sklo UTG, kým vonkajší displej je chránený technológiou HONOR NanoCrystal ochrany proti poškriabaniu. Tento povlak z nitridu kremíka obsahuje až 5600 vrstiev, čím minimalizuje odrazivosť displeja na 1,5 percenta a zvyšuje odolnosť. Zariadenie disponuje certifikáciami odolnosti voči vode a prachu IP68 a IP69[3].
Vonkajší displej má veľkosť 6,52 palca a vnútorný 7,95 palca[4], pričom oba podporujú adaptívnu obnovovaciu frekvenciu 1 až 120 Hz. Vonkajší displej dosahuje maximálny jas 6000 nitov a vnútorný 5000 nitov[5]. Technológie pre ochranu zraku[6] zahŕňajú 4320Hz[7] bezrizikové stmievanie displeja pre komfort očí.
Vynikajúci výkon a dlhá výdrž
Smartfón je vybavený kremíkovo-uhlíkovou batériou s kapacitou 6660 mAh[8]. Tá obsahuje 25 percent kremíka a dosahuje hustotu energie 921 Wh/L.
Výkon zabezpečuje 3nm procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5[9], doplnený o LPDDR5X RAM a úložisko UFS 4.1. Grafický engine Vulkan umožňuje hrať náročné hry na vnútornom displeji pri 120 FPS.
Zariadenie podporuje 80 W káblové a 66 W bezdrôtové nabíjanie HONOR SuperCharge[10] a tiež bezdrôtové reverzné nabíjanie. Systém dopĺňa čip HONOR E2 na riadenie spotreby a pokročilé vylepšenia RF signálu.
Inteligentné fotografovanie a produktivita naprieč ekosystémami
Kamerový systém AiMAGE obsahuje 50 Mpx hlavný fotoaparát s vysokou citlivosťou na svetlo, 64 Mpx periskopický teleobjektív s 1/2-palcovým snímačom a stabilizáciou CIPA 6.5 a 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát[11]. AI funkcie[12] ako AI Farebný režim, Magická farba, Magická Video farba a AI Video z fotografie 2.0 poskytujú optimalizáciu v reálnom čase.
Operačný systém MagicOS 10 prináša ucelený balík umelej inteligencie s asistentmi HONOR AI Agent[13]. Patria sem funkcie na tvorbu obsahu, AI Návrhy obrazovky a rozoznávanie zámerov.
Funkcia Fast Flex jednoduchým zložením aktivuje rozdelenie obrazovky a PC-level Multi-Flex umožňuje plynulú prácu s tromi aplikáciami súčasne a so súbormi nad 1 GB.
HONOR Share odstraňuje bariéry medzi ekosystémami a umožňuje prenos súborov a zdieľanie upozornení s iPhone, Mac, AirPods a Apple Watch.
Smartfón podporuje aj Quick Share[14] pre rýchly prenos medzi Android a Apple zariadeniami.
HONOR Magic V6 s asistentom Google Gemini[15]
Honor Magic V6 s Google Gemini umožňuje používateľom bezproblémovo komunikovať prostredníctvom textu, hlasu alebo obrazu, a mať tak k dispozícii komplexnú asistenciu na cestách. Zdieľajte svoju kameru alebo obrazovku v konverzáciách Gemini Live[16] a opýtajte sa na čokoľvek, čo vidíte. Či už ste doma alebo na cestách, môžete si prejsť svoj harmonogram, spravovať zoznam úloh alebo priamo konať v Gemini Live pomocou prepojených aplikácií. Ponúka tiež bezplatnú trojmesačnú skúšobnú verziu Google AI Pro[17], ktorá poskytuje rozšírený prístup k tomu najlepšiemu od Gemini, vrátane nových a výkonných funkcií v aplikácii Gemini, ako je generovanie videa pomocou technológie Veo 3.1, generovanie obrázkov Nano Banana Pro, nástroj na tvorbu AI filmov Flow, výskumný AI asistent NotebookLM a navyše 5 TB cloudového úložiska.
Ceny, farby a dostupnosť
Na Slovensku bude HONOR Magic V6 dostupný v červenej a čiernej farbe vo verzii so 16 GB RAM a 512 GB úložiskom. Odporúčaná maloobchodná cena je 2299 eur. Počas letnej akcie sa uplatní zľava 300 eur, takže finálna cena bude 1999 eur. Predaj na oficiálnom e-shope spoločnosti HONOR www.honorslovakia.sk začína 1. júla 2026 a okrem zľavy zákazník získa aj projektor HONOR Choice Projector Air Pro a SuperCharge Power Adapter.
[1] Údaje pochádzajú z laboratória HONOR. Hodnota 8,75 mm označuje hrúbku v zloženom stave, zatiaľ čo 4,0 mm predstavuje hrúbku bieleho modelu v rozloženom stave. Celková hrúbka nezahŕňa vnútorné a vonkajšie ochranné fólie displeja ani vystupujúcu časť fotoaparátu.
[2] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. Hodnota 219 g predstavuje hmotnosť bieleho modelu bez vnútornej ochrannej fólie. Skutočné údaje sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie, výrobných procesov a metód merania. Smerodajné sú parametre skutočného zariadenia.
[3] Telefón nie je profesionálne vodotesný. Pri bežnom používaní je odolný voči striekajúcej vode, vode a prachu. Bol testovaný v kontrolovaných laboratórnych podmienkach a dosahuje stupeň krytia IP68 a IP69 v súlade s medzinárodnými normami IEC 60529. Odolnosť voči striekajúcej vode, vode a prachu nie je trvalá a ochranný výkon sa môže znížiť v dôsledku každodenného opotrebovania.
[4] S displejom s dizajnom so zaoblenými rohmi je dĺžka uhlopriečky vnútornej obrazovky 7,95 palca (skutočné zorné pole je o niečo menšie) a dĺžka uhlopriečky vonkajšej obrazovky je 6,52 palca, merané podľa štandardného obdĺžnika (skutočné zorné pole je o niečo menšie). Rozlíšenie sa meria ako štandardný obdĺžnik, takže efektívnych pixelov je o niečo menej.
[5] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR.
[6] Telefón nie je lekárske vybavenie a nie je určený na liečbu.
[7] HONOR Magic V6 je vybavený technológiou PWM stmievania s frekvenciou 4320 Hz (pre vonkajšiu aj vnútornú obrazovku). Telefón nie je lekárske vybavenie a nie je určený na liečbu.
[8] Typická kapacita batérie je 6660 mAh a menovitá kapacita batérie je 6510 mAh.
[9] Qualcomm a Snapdragon sú ochranné známky spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.
[10] Maximálny podporovaný výkon káblového nabíjania je 80W pri použití originálnej nabíjačky HONOR SuperCharge. Bezdrôtové nabíjanie s výkonom 66W je podporované taktiež s originálnou bezdrôtovou nabíjačkou HONOR SuperCharge. Príslušnú nabíjačku je potrebné zakúpiť samostatne. Skutočný nabíjací výkon sa bude inteligentne meniť v závislosti od konkrétnych scenárov. Smerodajná je reálna skúsenosť.
[11] 64Mpx a 50Mpx sú parametre pixelov fotoaparátu. Skutočné pixely fotografie sa môžu líšiť v závislosti od rôznych režimov fotoaparátu. Smerodajná je reálna situácia. Profesionálna stabilizácia CIPA 6.5 vychádza z testovacieho štandardu CIPA.
[12] Niektoré funkcie môžu byť dostupné prostredníctvom aktualizácie OTA.
[13] Niektoré funkcie môžu byť dostupné prostredníctvom aktualizácie OTA.
[14] Funguje s kompatibilnými zariadeniami. Zariadenia sa predávajú samostatne. Google, Gemini a Quick Share sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
[15] Google, Gemini a Quick Share sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
[16] Gemini Live je k dispozícii pre používateľov od 18 rokov a vo vybraných krajinách a jazykoch. Je kompatibilný s určitými funkciami a účtami. Vyžaduje sa internetové pripojenie. Presnosť odpovedí si overte.
[17] Google AI Pro a Gemini sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Prihlásením sa na odber súhlasíte s podmienkami pre Google One, kredity AI a ponuky. Pozrite sa, ako Google narába s údajmi. Platia zmluvné podmienky. Ponuka končí 25. novembra 2026. K dispozícii len pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak odber nezrušíte skôr, po skončení skúšobného obdobia vám bude za službu Google AI Pro účtovaný poplatok 19,99 dolára mesačne alebo vtedy aktuálny poplatok za predplatné Google AI Pro (mínus uplatnené ponuky plus príslušné dane). Odber môžete kedykoľvek zrušiť. Vrátenie zakúpeného zariadenia môže mať za následok zrušenie predplatného. Úplné znenie podmienok nájdete na stránke https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/honor-aip-3month-trial-2025
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