 24hod.sk    Kultúra

13. februára 2026

Cenu Nadácie Tatra banky získali Nvotová, Daubnerová aj Kopcsay



V kategórii literatúra ocenila nadácia Máriusa Kopcsaya za román Dedo Lužko.



Cenu Nadácie Tatra banky získali Nvotová, Daubnerová aj Kopcsay

Laureátkou 30. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2025 sa v kategórii audiovizuálna tvorba stala Tereza Nvotová za réžiu filmu Otec. Ocenenie za výnimočný umelecký počin udelila nadácia vo štvrtok v Bratislave aj ďalším tvorcom. Informovala o tom hovorkyňa banky Simona Miklošovičová.


V kategórii divadlo získala ocenenie Sláva Daubnerová za réžiu opery Leoša Janáčka Příhody lišky Bystroušky z produkcie Slovenského národného divadla (SND). V kategórii dizajn dostal ocenenie Ondrej Jób za digitálne písmo Zed Icon, v kategórii hudba Eva Šušková za autorstvo a interpretáciu albumu Šušková/Adamčiak - Konštelácie/Permutácie (vydavateľstvo Real Music House).

V kategórii literatúra ocenila nadácia Máriusa Kopcsaya za román Dedo Lužko (vydavateľstvo KK Bagala) a v kategórii výtvarné umenie Štefana Papča za sochu Imricha Karvaša, prvého guvernéra Slovenskej národnej banky, výnimočného ekonóma, štátnika a hrdinu protifašistického odboja.

Počas galavečera, ktorý sa konal v bratislavskej Starej tržnici, vyhlásili aj držiteľov ocenenia Mladý tvorca do 35 rokov. V kategórii audiovizuálna tvorba ho získala Rebeka Bizubová za réžiu krátkeho dokumentárneho filmu Spoveď, otvárajúceho tému sexuálneho obťažovania v cirkvi. Dávida Pašku ocenili za réžiu troch inscenácií Tatarka, The Bloody Sonnets a Negatívy snehu: Wetzler, Vrba, Schulman, Lux, ktoré v minulej sezóne uviedli štyri divadlá.

Karolína Kučerová získala cenu za dizajn kolekcie Embrace, hudobný projekt Denisa Banga FVCK_KVLT za album Mŕtva revolúcia, Viliam Nádaskay za básnickú knihu Strmhlav, sliepňajúc (vydavateľstvo Vlna). Ocenenie si odniesli aj Simona Gottierová, Adela Mede, Jakub Smiček a Juraj Gábor za intermediálny výstavný projekt Ešte predtým, ako to povieš (Galéria Medium).

Ocenení dostali okrem finančnej odmeny aj umelecké dielo, ktoré pre túto udalosť vytvoril vizuálny umelec Kristián Németh. Nové dielo stelesňuje kvet, je ním orchidea, nesúca v sebe jedinečnosť, krásu, vnútornú silu, eleganciu a sofistikovanosť.


