 24hod.sk    Kultúra

13. februára 2026

Cirque du Soleil v Bratislave mení Valentín na výnimočný zážitok


OVO patrí medzi najhravejšie predstavenia z portfólia Cirque du Soleil – svetoznámeho súboru, ktorý už viac než štyri desaťročia posúva hranice moderného cirkusového umenia.



Cirque du Soleil v Bratislave mení Valentín na výnimočný zážitok

Hravé, fascinujúce, ale aj romantické predstavenie OVO, ktoré na Slovensko prinesie legendárny Cirque du Soleil je príležitosťou na originálny valentínsky darček v podobe nezabudnuteľného zážitku pre celú rodinu.

Sviatok svätého Valentína už dávno nie je len o kvetoch, čokoláde a romantickej večeri v reštaurácii. Čoraz viac ľudí preferuje darčeky, ktoré majú pre nich skutočný význam – také, ktoré vytvárajú spoločné spomienky a prehlbujú vzťahy.

OVO patrí medzi najhravejšie predstavenia z portfólia Cirque du Soleil – svetoznámeho súboru, ktorý už viac než štyri desaťročia posúva hranice moderného cirkusového umenia. Typický vizuálny rukopis, špičkoví akrobati z celého sveta a špeciálne hudobné aranžmány vytvárajú zážitok, ktorý oslovuje fanúšikov naprieč generáciami aj kultúrami. Predstavenie OVO prináša na javisko fascinujúcu kolóniu neobyčajného a mimoriadne talentovaného hmyzu – od šašo-mravčekov, cez eleganciu modrých motýľov až po akrobaticky nezdolateľné cvrčky odrážajúce sa z trampolíny či hypnotickú pavúčicu, krútiacu sa vo svojej sieti. Všetko v prevedení 53 akrobatov a hudobníkov z celého sveta. Výsledkom je pestrofarebné predstavenie plné radosti, fantázie a vrcholnej akrobacie určené pre všetky vekové kategórie.

Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60

V roku 2027 sa toto výnimočné predstavenie predstaví aj slovenskému publiku. Valentín je preto ideálnou príležitosťou pripomenúť si, že darček môže mať aj podobu jedinečného zážitku, na ktorý sa môžete spoločne tešiť. Vstupenky na OVO od Cirque du Soleil sú darčekom, ktorý má hĺbku. Pretože tie najkrajšie prejavy lásky nie sú len gestom – sú spoločným príbehom.

HARMONOGRAM VYSTÚPENÍ:

Cirque du Soleil – OVO bude vystupovať v Bratislave v TIPOS aréne od 25.- 28. 2. 2027

Štvrtok, 25. február 2027: 20:00 hod
Piatok, 26. február 2027: 20:00 hod
Sobota, 27. február 2027: 12:00 | 16:00 | 20:00 hod.
Nedeľa, 28. február 2027: 12:00 | 16:00 hod.

CIRQUE DU SOLEIL – OVO
25. – 28. FEBRUÁR 2027/TIPOS ARÉNA/BRATISLAVA
Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/CIRQUE-DU-SOLEIL-OVO?ID_partner=60 

 

 


