Ceny Anděl 2021 si uctili pamiatku D. Stypku, J. Uhlíř v Sieni slávy. Najlepší slovenský album získala dvojica Lash & Grey

Pražský Veletržní palác bol v stredu večer dejiskom galavečera 31. ročníka odovzdávania výročných cien Českej hudobnej akadémie Anděl 2021. Akadémia udelila sedem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách, ako aj v kategórii najlepší slovenský album. Ďalšia hudobná osobnosť pribudla tiež do Siene slávy.





David Stypka a skupina Bandjeez získala za album Dýchej cenu v kategórii album roka, Davidovi Stypkovi patrí aj ocenenie sólový interpret a skupine David Stypka & Bandjeez aj cena za skladbu Farmářům.Stypka zomrel 10. januára 2021, album Dýchej vyšiel v septembri 2021; dokončili ho spevákovi spoluhráči a priatelia zo skupiny Bandjeez s producentom Martinom Ledvinom. Novinka vyšla spoločne s videoklipom k piesni Farmářům.Ocenenenie sólová interpretka získala Ewa Farna za album Umami, skupinou roka sú Mirai za ich tretí štúdiový album Maneki Neko, Objavom roka je Annabelle za album Runnin' Out of F* Time, Annet X získala ocenenie za videoklip k piesni Bylo nebylo.V žánrových kategóriách sošku Anděla získala Nikol Bóková za jazzový album Prometheus, Vladimír Mišík v kategórii folk za album Noční obraz, formácia Smack v kategórii rap za album Chimera Pt. 3: Snake, Amelie Siba v oblasti alternatíva a elektronika za album Love Cowboys, v kategórii klasika bol ocenený Ivo Kahánek za Kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka.Skupina Sněť získala Anděla v kategórii rock za album Mokvání v okovech, sošku si však na pódiu neprevzali. Získali aj cenu fanúšikov - tú si už prebrali.Po tretíkrát vyhlásili organizátori aj víťaza v kategórii najlepší slovenský album. Po skupinách Nocadeň a Le Payaco dané ocenenie tento rok získala dvojica Lash & Grey za album Blossoms of Your World.Do Siene slávy uviedli známeho a stále populárneho 76-ročného skladateľa a speváka Jaroslava Uhlířa.Ceny Anděl sú hudobné ceny Českej hudobnej akadémie, ktoré sa udeľujú od roku 1991. Víťazi jednotlivých kategórií sú odmenení prestížnou soškou Anděla od sochára Jaroslava Rónu.