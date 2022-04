Art Film Fest sa v roku 2022 neuskutoční, organizátorom chýbajú financie

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest sa tento rok neuskutoční, dôvodom sú chýbajúce financie. Plánovaný 29. ročník podujatia sa mal konať od 17. do 24. júna v Košiciach. "Dúfali sme, že takéto rozhodnutie nebudeme musieť nikdy urobiť," píše vo vyhlásení producent Ján Kováčik, ktorý vedie festival od roku 2005.





Organizátorov festivalu nepríjemne dostihla aktuálna ekonomická realita. "Na dosiahnutie aspoň minimalistického finančného rozpočtu, ktorý by umožnil zrealizovať festival v rozsahu, aký účastníci a návštevníci nielen poznajú, ale aj očakávajú, chýba viac ako 200.000 eur," spresnil Kováčik. Ďalej poznamenal, že od jesene minulého roku organizátori oslovili niekoľko desiatok štátnych i súkromných spoločností a firiem. "Covidová pandémia, vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj výrazný nárast nákladov predovšetkým na energie, sa v prípade oslovených subjektov prejavil v podobe odmietnutej alebo neraz len symbolicky vyjadrenej finančnej podpore," dodáva Kováčik."Na filmových festivaloch na Slovensku sa spolupodieľam tridsať rokov, ale takejto dileme čelím po prvý raz," komentuje situáciu umelecký riaditeľ Peter Nagel s tým, že kompletný program festivalu je pripravený. "Boli pozvaní a potvrdili účasť niektorí zahraniční hostia či profesionáli v porotách, koordinovali sa záverečné fázy celého podujatia," dodáva k ročníku, ktorým chceli organizátori nadviazať a pokračovať v tradícii Art Film Festu tak, ako ho návštevníci vnímali do roku 2019. V roku 2020 sa festival pre pandémiu nekonal, v minulom roku umožnili pandemické podmienky realizáciu iba redukovaného päťdňového vydania.Organizátori ďalej informujú, že aktuálny ročník pripravovali s leitmotívom spomienky na dlhoročného prezidenta Art Film Festu Milana Lasicu. "Všetci, ktorí sa musíme teraz vyrovnať s neradostným rozhodnutím, sme však presvedčení, že ani on by nemal záujem viesť festival, ktorý by bol len jeho nepatričným a nedôstojným zlomkom," zdôrazňuje Kováčik. Podľa neho stály štáb už teraz bude pracovať na tom, aby sa v júni 2023 Art Film Fest mohol opäť do Košíc vrátiť. "Zaslúži si to história festivalu, pamiatka jeho dlhoročného prezidenta a v neposlednom rade aj jeho návštevníci," uzavrel.