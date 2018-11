Trump vyhlásil, že nemá dôvod vypočuť si nahrávku vraždy Chašukdžího

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Washington 19. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že nevidí dôvod vypočuť si nahrávku "veľmi násilnej a veľmi brutálnej" vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Správu priniesla tlačová agentúra AP.V interview, ktoré v nedeľu odvysielala stanica Fox News, Trump vyhlásil, že audionahrávka poskytnutá jeho administratíve tureckou vládou, neovplyvní reakciu na októbrovú vraždu Chášukdžího, dopisovateľa denníka Washington Post a kritika saudskej kráľovskej rodiny. Ten žil od júna 2017 v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch."Je to príšerná nahrávka, strašná nahrávka. Bol som o nej veľmi podrobne informovaný a nie je dôvod, aby som ju počúval". Uviedol Trump počas interview, pričom dodal, že vie veľmi dobre, čo sa na zázname odohráva, aj bez jeho vypočutia.V sobotu americký prezident informoval verejnosť o tom, že jeho administratíva bude mať v priebehu najbližších niekoľkých dní k dispozícii "veľmi podrobnú správu", ktorá bude taktiež jasne identifikovať "toho, kto to urobil". Zatiaľ nie je zrejmé, či bude správa sprístupnená aj verejnosti.Americké spravodajské služby údajne dospeli k záveru, že vraždu nepohodlného novinára si objednal práve korunný princ Muhammad bin Salmán. Informácia má pochádzať od nemenovaného amerického funkcionára, ktorý ju médiám poskytol pod podmienkou anonymity.Trump počas nedeľného interview vyhlásil, že korunný princ už niekoľkokrát kategoricky odmietol akúkoľvek spoluúčasť na vražde. "Budeme vôbec niekedy vedieť, čo sa stalo?" povedal Trump a dodal, že Saudská Arábia je spojencom USA a on chce stáť pri tomto spojencovi, ktorý sa už veľakrát ukázal ako spoľahlivý a potrebný.Práve vážne podozrenia z toho, že do organizácie vraždy bol zapojený aj korunný princ Muhammad bin Salmán, postavili prezidenta Trumpa pred diplomatickú dilemu, ako potrestať Rijád za vraždu, a zároveň zachovať pevné vzťahy s týmto strategickým partnerom Spojených štátov na Strednom východe.Chášukdží, 59-ročný spolupracovník amerického denníka The Washington Post, zmizol 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy konzulátu Saudskej Arábie v Istanbule s cieľom prevziať dokumenty potrebné na uzavretie manželstva so svojou snúbenicou, občiankou Turecka. Vraždu zmiznutého novinára priznala Saudská Arábia až 19. októbra. Podľa jej verzie na konzuláte došlo k bitke, ktorá viedla k smrti novinára. Úrad tureckého generálneho prokurátora je však presvedčený, že novinár bol uškrtený, jeho telo bolo rozrezané a zničené - údajne rozpustené v kyseline.