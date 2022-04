Ceny Grammy 2022 ovládol Jon Batiste a Silk Sonic, trúchliaca skupina Foo Fighters si po výhru neprišla (foto+video)

Skupina Foo Fighters si po ceny neprišla

Zelenskyj prišiel s posolstvom

Prehľad víťaziek a víťazov 64. ročníka cien Grammy

Album roka: Jon Batiste - We Are

Nahrávka roka: Silk Sonic - Leave The Door Open

Pieseň roka: Silk Sonic - Leave The Door Open

Nováčik roka: Olivia Rodrigo



4.4.2022 - Nočné udeľovanie hudobných cien Grammy ovládol. Multižánrový hudobník, ktorý s 11 nomináciami vládol aj zoznamu kandidátov na prestížne ceny, si prevzal päť zlatých gramofónikov, vrátane trofeje v kategórii Album roka (We Are).Ďalšie ceny si vyslúžil za video k piesni Freedom, za spoluprácu na soundtracku k animovanému filmu Duša (2020) s Trentom Reznorom a Atticusom Rossom a dve trofeje mu vyniesla pieseň Cry.Hviezdne duo, ktoré tvoria, si odnieslo domov ceny vo všetkých štyroch kategóriách, kde bolo nominované, vrátane kategórií Nahrávka roka a Pieseň roka.Za najlepšieho nováčika vyhlásili počas ceremoniálu, ktorý v Las Vegas moderoval Trevor Noah, speváčkuTri ceny získali aj, ktorí sa však pre nedávne úmrtie bubeníka Taylora Hawkinsa na podujatí nezúčastnili.Priestor počas udeľovania hudobných cien dostal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý prostredníctvom vopred nahratého videa požiadal o podporu pri rozprávaní príbehu o ruskej invázii na Ukrajine.