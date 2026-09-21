|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 21.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matúš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. septembra 2026
Ceny na amerických pumpách narazili na strop, nafta sa predáva takmer za desať dolárov
Kríza na Blízkom východe ženie ceny nahor, niektoré čerpacie stanice v Kalifornii už narazili na limit svojich displejov. Niektoré čerpacie stanice v Kalifornii začali ...
Zdieľať
21.9.2026 (SITA.sk) - Kríza na Blízkom východe ženie ceny nahor, niektoré čerpacie stanice v Kalifornii už narazili na limit svojich displejov.
Niektoré čerpacie stanice v Kalifornii začali zobrazovať cenu nafty 9,999 dolára za galón (približne 3,8 litra), teda prakticky maximum, ktoré ich cenové tabule dokážu ukázať, informoval portál The Sun US.
Podľa Patricka De Haana zo spoločnosti GasBuddy sa takáto cena objavila na pumpách v Santa Clare, San Jose aj pri San Diegu. Pri niektorých staniciach však vysvetlil, že 9,99 dolára nastavili preto, že naftu úplne vypredali.
„Veľa štátov zaznamenáva skutočne monumentálne skoky,“ povedal De Haan. „Kým sa geopolitické napätie nezmierni, ceny budú pokračovať v raste.“
Kalifornskí vodiči patria medzi najviac zasiahnutých a ceny na niektorých miestach stúpajú nad osem dolárov za galón.
Od začiatku vojny s Iránom vo februári vzrástla priemerná cena benzínu v USA podľa ABC News o 1,42 dolára za galón.
Situáciu zhoršuje čiastočné obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza významná časť svetovej ropy. Dodávky benzínu a nafty sa preto spomaľujú.
Na nedostatok už reagujú aj obchodné reťazce. Costco začalo pre problémy so zásobovaním prideľovať motorový olej svojej značky Kirkland Signature.
Zdroj: SITA.sk - Ceny na amerických pumpách narazili na strop, nafta sa predáva takmer za desať dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Niektoré čerpacie stanice v Kalifornii začali zobrazovať cenu nafty 9,999 dolára za galón (približne 3,8 litra), teda prakticky maximum, ktoré ich cenové tabule dokážu ukázať, informoval portál The Sun US.
Naftu vypredali
Podľa Patricka De Haana zo spoločnosti GasBuddy sa takáto cena objavila na pumpách v Santa Clare, San Jose aj pri San Diegu. Pri niektorých staniciach však vysvetlil, že 9,99 dolára nastavili preto, že naftu úplne vypredali.
„Veľa štátov zaznamenáva skutočne monumentálne skoky,“ povedal De Haan. „Kým sa geopolitické napätie nezmierni, ceny budú pokračovať v raste.“
Kalifornskí vodiči patria medzi najviac zasiahnutých a ceny na niektorých miestach stúpajú nad osem dolárov za galón.
Vojna spomaľuje dodávky
Od začiatku vojny s Iránom vo februári vzrástla priemerná cena benzínu v USA podľa ABC News o 1,42 dolára za galón.
Situáciu zhoršuje čiastočné obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza významná časť svetovej ropy. Dodávky benzínu a nafty sa preto spomaľujú.
Na nedostatok už reagujú aj obchodné reťazce. Costco začalo pre problémy so zásobovaním prideľovať motorový olej svojej značky Kirkland Signature.
Zdroj: SITA.sk - Ceny na amerických pumpách narazili na strop, nafta sa predáva takmer za desať dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gelnica má troch uchádzačov o post primátora, je medzi nimi aj žena s podporou politických strán
Gelnica má troch uchádzačov o post primátora, je medzi nimi aj žena s podporou politických strán
<< predchádzajúci článok
Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť
Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť