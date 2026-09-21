Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 21.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matúš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. septembra 2026

Ceny na amerických pumpách narazili na strop, nafta sa predáva takmer za desať dolárov


Tagy: Ceny palív Ceny ropy Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán

Kríza na Blízkom východe ženie ceny nahor, niektoré čerpacie stanice v Kalifornii už narazili na limit svojich displejov. Niektoré čerpacie stanice v Kalifornii začali ...



Zdieľať
gettyimages 1485481323 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Kríza na Blízkom východe ženie ceny nahor, niektoré čerpacie stanice v Kalifornii už narazili na limit svojich displejov.


Niektoré čerpacie stanice v Kalifornii začali zobrazovať cenu nafty 9,999 dolára za galón (približne 3,8 litra), teda prakticky maximum, ktoré ich cenové tabule dokážu ukázať, informoval portál The Sun US.

Naftu vypredali


Podľa Patricka De Haana zo spoločnosti GasBuddy sa takáto cena objavila na pumpách v Santa Clare, San Jose aj pri San Diegu. Pri niektorých staniciach však vysvetlil, že 9,99 dolára nastavili preto, že naftu úplne vypredali.

„Veľa štátov zaznamenáva skutočne monumentálne skoky,“ povedal De Haan. „Kým sa geopolitické napätie nezmierni, ceny budú pokračovať v raste.“

Kalifornskí vodiči patria medzi najviac zasiahnutých a ceny na niektorých miestach stúpajú nad osem dolárov za galón.

Vojna spomaľuje dodávky


Od začiatku vojny s Iránom vo februári vzrástla priemerná cena benzínu v USA podľa ABC News o 1,42 dolára za galón.

Situáciu zhoršuje čiastočné obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza významná časť svetovej ropy. Dodávky benzínu a nafty sa preto spomaľujú.

Na nedostatok už reagujú aj obchodné reťazce. Costco začalo pre problémy so zásobovaním prideľovať motorový olej svojej značky Kirkland Signature.


Zdroj: SITA.sk - Ceny na amerických pumpách narazili na strop, nafta sa predáva takmer za desať dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny palív Ceny ropy Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Gelnica má troch uchádzačov o post primátora, je medzi nimi aj žena s podporou politických strán
<< predchádzajúci článok
Spor o ruských oligarchov blokuje predĺženie sankcií EÚ, Kyjev žiada pritvrdiť

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 