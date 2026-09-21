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21. septembra 2026
Gelnica má troch uchádzačov o post primátora, je medzi nimi aj žena s podporou politických strán
Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania budú voliť v šiestich volebných obvodoch. O pozíciu primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu ...
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21.9.2026 (SITA.sk) - Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania budú voliť v šiestich volebných obvodoch.
O pozíciu primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov, o primátorské kreslo sa uchádza jedna žena, svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor. S podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Republika, Sme rodina, Slovenská národná strana a Strana vidieka kandiduje Gabriela Oravcová. Ako nezávislí sa o primátorský post budú uchádzať Slavomír Šoltís, ako aj súčasný primátor Gelnice Dušan Tomaško.
Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania budú voliť v šiestich volebných obvodoch. Vo volebnom obvode č. 1 si budú vyberať troch poslancov spomedzi 13 kandidátov. V druhom volebnom obvode budú voliť jedného poslanca, o mandát sa v ňom uchádzajú traja kandidáti.
Vo volebnom obvode č. 3 bude o dva poslanecké mandáty bojovať osem kandidátov. Traja poslanci budú volení vo volebnom obvode č. 4, kde kandiduje sedem kandidátov. Rovnako troch poslancov budú obyvatelia Gelnice vyberať aj vo volebnom obvode č. 5, kde tiež kandiduje sedem kandidátov. V poslednom, šiestom volebnom obvode, sa o jeden poslanecký mandát budú uchádzať štyria kandidujúci.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Gelnica má troch uchádzačov o post primátora, je medzi nimi aj žena s podporou politických strán © SITA Všetky práva vyhradené.
O pozíciu primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. Ako vyplýva zo zverejneného zoznamu zaregistrovaných kandidátov, o primátorské kreslo sa uchádza jedna žena, svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor. S podporou strán Smer-SD, Hlas-SD, Republika, Sme rodina, Slovenská národná strana a Strana vidieka kandiduje Gabriela Oravcová. Ako nezávislí sa o primátorský post budú uchádzať Slavomír Šoltís, ako aj súčasný primátor Gelnice Dušan Tomaško.
Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania budú voliť v šiestich volebných obvodoch. Vo volebnom obvode č. 1 si budú vyberať troch poslancov spomedzi 13 kandidátov. V druhom volebnom obvode budú voliť jedného poslanca, o mandát sa v ňom uchádzajú traja kandidáti.
Vo volebnom obvode č. 3 bude o dva poslanecké mandáty bojovať osem kandidátov. Traja poslanci budú volení vo volebnom obvode č. 4, kde kandiduje sedem kandidátov. Rovnako troch poslancov budú obyvatelia Gelnice vyberať aj vo volebnom obvode č. 5, kde tiež kandiduje sedem kandidátov. V poslednom, šiestom volebnom obvode, sa o jeden poslanecký mandát budú uchádzať štyria kandidujúci.
Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Gelnica má troch uchádzačov o post primátora, je medzi nimi aj žena s podporou politických strán © SITA Všetky práva vyhradené.
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