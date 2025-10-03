|
Piatok 3.10.2025
Meniny má Stela
|Denník - Správy
03. októbra 2025
Ceny nehnuteľností na Slovensku od roku 2010 stúpli o 105 %
Tagy: Európska únia Eurostat Nájomné
V druhom štvrťroku tohto roka sa ceny nájmov a nehnuteľností v Európskej únii medziročne zvýšili. Nájomné vzrástlo o 3,2 % a ceny nehnuteľností sa zvýšili o 5,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ...
3.10.2025 (SITA.sk) - V druhom štvrťroku tohto roka sa ceny nájmov a nehnuteľností v Európskej únii medziročne zvýšili. Nájomné vzrástlo o 3,2 % a ceny nehnuteľností sa zvýšili o 5,4 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli ceny nehnuteľností o 1,6 % a nájomné o 0,7 %. Informoval o tom v piatok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Od roku 2010 do druhého štvrťroka 2025 sa nájomné v EÚ zvýšilo o 28,8 % a ceny domov o 60,5 %. Pri porovnaní druhého štvrťroka 2025 s rokom 2010 vzrástli ceny nehnuteľností v 21 krajinách EÚ. Počas tohto obdobia vzrástli ceny nehnuteľností na Slovensku o 105 %. Ceny nehnuteľností sa viac ako strojnásobili v Maďarsku a Estónsku. Taliansko je jedinou krajinou, kde ceny bývania klesli, hoci len nepatrne (-1 %).
Ceny nájmov vzrástli v 26 krajinách EÚ a klesli v jednej, pričom najvyššie vzrástli v Estónsku (+218 %), Litve (+ 192 %), Maďarsku (+125 %) a Írsku (+117 %). Jedine Grécko zaznamenalo pokles, a to o 9 %.
