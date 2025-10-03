Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

03. októbra 2025

Investor sa nevzdal zámeru opäť oživiť chátrajúci areál Eurocampu


Súkromný investor má naďalej záujem vybudovať na mieste bývalého Eurocampu v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách rekreačnú zónu. Svoj zámer predložil na posúdenie vplyvov na ...



eurocamp 676x477 3.10.2025 (SITA.sk) - Súkromný investor má naďalej záujem vybudovať na mieste bývalého Eurocampu v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách rekreačnú zónu. Svoj zámer predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) ešte pred pätnástimi rokmi, v septembri tohto roka doručil na Okresný úrad v Poprade oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Tá spočíva okrem iného v celkovej ploche dotknutého územia, ktorá je oproti pôvodnému zámeru nižšia o takmer tri percentá, rovnako aj v pridaní vodných plôch, multifunkčných ihrísk, náučného chodníka či cyklotrasy.

Rekreačná zóna


Zámer s názvom Eurocamp Resort predložila v roku 2010 košická spoločnosť Eurocamp Develop, výsledkom v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie bolo kladné záverečné stanovisko. Investor chcel na ploche takmer 115-tisíc metrov štvorcových vybudovať 68 rekreačných domov, tri parcely mali poslúžiť pre občiansku vybavenosť a cestovný ruch. Areál mal slúžiť stovkám rekreantov.

Na pláne bola v tejto súvislosti asanácia okrem iného aj 116 bungalovov. V apríli 2021 sa na Enviroportáli objavil zámer Rekreačnej zóny Eurocamp s chatami, víkendovými a apartmánovými domami, kultúrnym centrom, plochami pre športové vyžitie, exteriérovým zábavným centrom pre deti a nákupným centrom. Na posudzovanie ho vtedy predložil pôvodný investor s popradskou akciovou spoločnosťou Tatramat.

Predpokladané celkové náklady revitalizácie rekreačnej zóny bez infraštruktúry vtedy odhadovali na približne 3,9 milióna eur. Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade ešte v ten istý mesiac zastavil konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre tento zámer. Požiadal o to jeho navrhovateľ. Dôvodom bola zmena navrhovateľa zámeru a prepracovanie zámeru.

Efektívne využitie územia


Za oznámením o zmene navrhovanej činnosti v Tatranskej Lomnici zo septembra tohto roka stojí už iba košická spoločnosť. Cieľom je podľa zámeru efektívnejšie využitie predmetného územia. V porovnaní s pôvodným zámerom sa plocha riešeného územia zmenšila na viac ako 111-tisíc.

Dovolená maximálna miera zastavanosti je však podľa investora s rezervou dodržaná. Aj naďalej však pôjde o stavby určené najmä pre návštevníkov a rekreantov na krátkodobé ubytovanie. Medzi hlavnými zmenami sú uvedené aj dispozície samotných stavieb, ich počet, ako aj počet parkovacích miest a podlahová plocha budov.

„Na dotknutom území platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny a celé územie sa nachádza v prechodnej zóne C Biosférickej rezervácie Tatry,“ píše sa ďalej vo zverejnenom materiáli.

Po novom chce investor nechať vybudovať 19 samostatne stojacích chát s dvoma štandardnými podlažiami bez suterénu i štyri apartmánové polyfunkčné domy, každý s dvadsiatkou apartmánov. Doplní ich ďalších 18 objektov, v ktorých bude po desať apartmánov. V areáli sa bude nachádzať aj bašta s občianskou vybavenosťou, altánky, detské ihriská, plochy pre šport a fitness, pláž, dve vodné plochy, z toho jedna s horolezeckou stenou, či mólo.

Súčasťou bude aj pešia zóna či turistický chodník popri bobrích hrádzach. V celom areáli vznikne 679 parkovacích miest v garážach, suterénoch i na parkovacích plochách na teréne.

Zámer spomína aj cesty vrátane okružnej križovatky, chodníky pre chodcov i cyklistický chodník. Celkové náklady budú, ako sa uvádza v zámere, známe až v ďalšom procese.

„Realizáciou výstavby sa dotknutá časť mestskej časti architektonicky dotvorí, a celkovo dôjde k dokompletizovaniu chýbajúcej časti infraštruktúry. Preorganizuje a skvalitní sa zeleň, čím sa čiastočne vykompenzuje jej všeobecný úbytok,“ avizuje predkladateľ zámeru.


Eurocamp v Tatranskej Lomnici postavili v 70. rokoch 20. storočia pri príležitosti celosvetového zrazu Medzinárodnej federácie karavanistov FICC. Dlhodobo je v ruinách. Mesto Vysoké Tatry ešte v roku 2021 pre agentúru SITA potvrdilo, že pozemky v Eurocampe sú platným územným plánom mesta určené ako rozvojová plocha na cestovný ruch v nadväznosti na predchádzajúce využitie územia.




