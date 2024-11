Projekt Centier zdieľaných služieb napreduje, už 15 obcí potvrdilo účasť

Projekt sa výrazne posunul dopredu

Spoločné miesto pre výkon kompetencií

21.11.2024 (SITA.sk) - Projekt Centier zdieľaných služieb, na ktorom spolupracuje Ministerstvo vnútra (MV) SR Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a ďalší partneri, výrazne pokročil.Už 15 obcí a miest potvrdilo svoju účasť v rámci pilotného projektu a očakáva sa, že ďalšie štyri subjekty predložia potrebné zmluvné dokumenty v najbližších dňoch.„Kľúčové pre obce bude splnenie termínov na uzatvorenie zmlúv do 23. decembra 2024. Na zmluvy nadväzujú stavebné úpravy a príprava informačno-komunikačných prostriedkov centier zdieľaných služieb,“ informoval Matej Neumann z tlačového odboru MV SR.Podľa štátneho tajomníka Patrika Krauspeho sa projekt od posledného zasadnutia riadiaceho výboru výrazne posunul dopredu. „Je potrebné zdôrazniť, že projekt Centier zdieľaných služieb nemá za cieľ znížiť dôležitosť väčších miest,“ uviedol Krauspe. Cieľom Centier zdieľaných služieb je vytvoriť štandardizované prístupy a zabezpečiť rovnakú kvalitu poskytovania služieb štátu a samospráv bez ohľadu na veľkosť obce.Tieto centrá poskytnú spoločné miesto pre výkon kompetencií, čím sa eliminuje duplicita agend a znižujú sa administratívne a personálne náklady. Pre malé obce tento projekt znamená rovnakú úroveň podpory a prístup k špecializovaným službám ako majú väčšie obce. Umožní im to efektívnejšie vykonávanie úloh prenesených štátom, čo je finančne výhodné najmä vďaka centralizovanému spracovaniu agendy a jednotným postupom.„Centralizované spracovanie agendy a jednotné postupy môžu prispieť aj k lepšiemu zberu jednotných dát či jednoduchšie zapájanie sa do spoločných projektov v jednotlivých mikroregiónoch,“ uzavrel Neumann.