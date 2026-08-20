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20. augusta 2026
Čerepkai ani nevie, ako dal gól. Ešte že to zapadlo k žrdi, vraví nová posila Slovana – VIDEO
Yaya Touré pochválil výkon Romana Čerepkaia, ktorý nastúpil v Lige majstrov a strelil gól. Roman Čerepkai zažíva leto, ktoré môže pozitívne nakopnúť celú ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Yaya Touré pochválil výkon Romana Čerepkaia, ktorý nastúpil v Lige majstrov a strelil gól.
Roman Čerepkai zažíva leto, ktoré môže pozitívne nakopnúť celú jeho futbalovú kariéru. V úvodných dvoch kolách nového ročníka Niké ligy ešte strieľal góly v drese FC Košice, ale o necelé tri týždne neskôr už má za sebou gólový debut v drese ŠK Slovan Bratislava.
A nie hocijaký. Čerepkai rozvlnil sieť v zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému tímu NK Celje.
Dvadsaťštyriročný domáci útočník skóroval už po štvrťhodine hry a to celkom šikovne. Lopta putovala po kolmici od kapitána Tigrana Barseghjana cez Panamčana Cristiana Martíneza a po jeho centri pristála na kolene alebo skôr stehne Čerepkaia.
Odtiaľ sa potom dostala za chrbát brankára hostí Žana Lebana. Keďže nikto zo spoluhráčov sa k Čerepkaiovi nepridal a slovinský šampión neskôr vyrovnal exportným gólom kosovského obrancu Milota Avdyliho, zápas sa skončil remízou 1:1.
"Poriadne ani neviem, ako som to trafil. Som však rád, že to skončilo v bránke. Urobil som to, čo mi stále vraví tréner, aby som naslepo nabiehal pred bránku. Spoluhráč ma tam pekne našiel centrom a potom to už bolo o šťastí ako som to trafil kolenom alebo niečím iným. Našťastie to zapadlo k žrdi," opísal Čerepkai svoj gól na oficiálnom webe skslovan.com.
Slovan bol doma proti Celje mierny favorit, ale Slovinci ukázali kvalitu a nebyť nepremenenej obrovskej šance zo 65. minúty, mohli aj zvíťaziť.
"Chceli sme využiť domáce prostredie na to, aby sme si utvorili náskok do odvety. To sa, žiaľ, nepodarilo, ale je to otvorené a v odvete to ešte bude boj," uviedol Čerepkai.
Tréner Yaya Touré na pozápasovej tlačovke vysvetlil, že Čerepkai bol v dostatočnej kondícii na to, aby mu dal priestor od začiatku zápasu na hrote útoku len dva dni po príchode do klubu.
"Pracoval veľmi dobre, s jeho výkonom som spokojný. Myslím si, že jeho výkon bol brilantný. Mal podiel aj na ďalších niekoľkých šanciach, ktoré sme si utvorili, žiaľ, nepremenili sme ich," skonštatoval Touré.
Čerepkai vyšiel z Akadémie ŠK Slovan a pred štyrmi rokmi strieľal góly v B-tíme "belasých". Potom sa začala jeho anabáza: cez FK Teplice, ViOn Zlaté Moravce a FC Košice sa vrátil do Bratislavy. V júni tohto roku absolvoval debut v slovenskom reprezentačnom A-tíme a predtým odohral 20 zápasov v národnom tíme do 21 rokov.
Na klubovej scéne sa mu v minulej sezóne darilo. Za Košice strelil vo všetkých súťažiach 12 gólov a na ďalších 9 prihral. V aktuálnej sezóne k dvom gólom ešte v drese Košíc pridal prvý ako "obnovený" slovanista a odmenou mu bol hurónsky rev vyše 21–tisíc divákov na tribúnach Tehelného poľa.
"Najväčší rozdiel medzi domácou súťažou v Košiciach a Ligou majstrov v drese Slovana bol v intenzite hry. Oba tímy hrali od začiatku intenzívne, nič sme si navzájom nenechali a mňa to dobehlo po hodine hry. Čo sa týka atmosféry, bola úžasná. Všetko od znelky Ligy majstrov až po choreo fanúšikov, bolo to nádherné. Všetko som si veľmi užil a som rád, že som bol pri tom," doplnil Čerepkai.
Zdroj: SITA.sk - Čerepkai ani nevie, ako dal gól. Ešte že to zapadlo k žrdi, vraví nová posila Slovana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Roman Čerepkai zažíva leto, ktoré môže pozitívne nakopnúť celú jeho futbalovú kariéru. V úvodných dvoch kolách nového ročníka Niké ligy ešte strieľal góly v drese FC Košice, ale o necelé tri týždne neskôr už má za sebou gólový debut v drese ŠK Slovan Bratislava.
A nie hocijaký. Čerepkai rozvlnil sieť v zápase play-off Ligy majstrov proti slovinskému tímu NK Celje.
Ako sa zrodil gól?
Dvadsaťštyriročný domáci útočník skóroval už po štvrťhodine hry a to celkom šikovne. Lopta putovala po kolmici od kapitána Tigrana Barseghjana cez Panamčana Cristiana Martíneza a po jeho centri pristála na kolene alebo skôr stehne Čerepkaia.
Odtiaľ sa potom dostala za chrbát brankára hostí Žana Lebana. Keďže nikto zo spoluhráčov sa k Čerepkaiovi nepridal a slovinský šampión neskôr vyrovnal exportným gólom kosovského obrancu Milota Avdyliho, zápas sa skončil remízou 1:1.
Bolo to so šťastím
"Poriadne ani neviem, ako som to trafil. Som však rád, že to skončilo v bránke. Urobil som to, čo mi stále vraví tréner, aby som naslepo nabiehal pred bránku. Spoluhráč ma tam pekne našiel centrom a potom to už bolo o šťastí ako som to trafil kolenom alebo niečím iným. Našťastie to zapadlo k žrdi," opísal Čerepkai svoj gól na oficiálnom webe skslovan.com.
Slovan bol doma proti Celje mierny favorit, ale Slovinci ukázali kvalitu a nebyť nepremenenej obrovskej šance zo 65. minúty, mohli aj zvíťaziť.
"Chceli sme využiť domáce prostredie na to, aby sme si utvorili náskok do odvety. To sa, žiaľ, nepodarilo, ale je to otvorené a v odvete to ešte bude boj," uviedol Čerepkai.
Pochvala od trénera
Tréner Yaya Touré na pozápasovej tlačovke vysvetlil, že Čerepkai bol v dostatočnej kondícii na to, aby mu dal priestor od začiatku zápasu na hrote útoku len dva dni po príchode do klubu.
"Pracoval veľmi dobre, s jeho výkonom som spokojný. Myslím si, že jeho výkon bol brilantný. Mal podiel aj na ďalších niekoľkých šanciach, ktoré sme si utvorili, žiaľ, nepremenili sme ich," skonštatoval Touré.
Od Slovana po Slovan
Čerepkai vyšiel z Akadémie ŠK Slovan a pred štyrmi rokmi strieľal góly v B-tíme "belasých". Potom sa začala jeho anabáza: cez FK Teplice, ViOn Zlaté Moravce a FC Košice sa vrátil do Bratislavy. V júni tohto roku absolvoval debut v slovenskom reprezentačnom A-tíme a predtým odohral 20 zápasov v národnom tíme do 21 rokov.
Rozdiel je v intenzite
Na klubovej scéne sa mu v minulej sezóne darilo. Za Košice strelil vo všetkých súťažiach 12 gólov a na ďalších 9 prihral. V aktuálnej sezóne k dvom gólom ešte v drese Košíc pridal prvý ako "obnovený" slovanista a odmenou mu bol hurónsky rev vyše 21–tisíc divákov na tribúnach Tehelného poľa.
"Najväčší rozdiel medzi domácou súťažou v Košiciach a Ligou majstrov v drese Slovana bol v intenzite hry. Oba tímy hrali od začiatku intenzívne, nič sme si navzájom nenechali a mňa to dobehlo po hodine hry. Čo sa týka atmosféry, bola úžasná. Všetko od znelky Ligy majstrov až po choreo fanúšikov, bolo to nádherné. Všetko som si veľmi užil a som rád, že som bol pri tom," doplnil Čerepkai.
Zdroj: SITA.sk - Čerepkai ani nevie, ako dal gól. Ešte že to zapadlo k žrdi, vraví nová posila Slovana – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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