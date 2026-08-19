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 24hod.sk    Šport

19. augusta 2026

Konzorcium miliardára Bezosa kúpilo takmer 40-percentný podiel v FC Liverpool


Tagy: Premier League 2026/2027

Konzorcium investovalo do jedného z najväčších klubov anglickej Premier League. Konzorcium, ktorého súčasťou je aj zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa, kúpilo približne 38 percent akcií anglického ...



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amazon_bezos_96041 e8b72cb2b16a4c60984213ffec3a9586 scaled 1 676x469 19.8.2026 (SITA.sk) - Konzorcium investovalo do jedného z najväčších klubov anglickej Premier League.


Konzorcium, ktorého súčasťou je aj zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa, kúpilo približne 38 percent akcií anglického futbalového veľkoklubu FC Liverpool. Pôvodne kolovala správa, že spoločnosť 1892 Holdings získala tretinový podiel od Fenway Sports Group (FSG), majoritného vlastníka klubu, no podľa najnovších správ je skutočný podiel konzorcia vyšší, až okolo 38 percent.

Konzorcium má tiež opciu na kúpu kontrolného podielu v organizácii "The Reds" počas nasledujúcich 12 mesiacov, hoci nejde o formálny záväzok. Sídlo FSG v USA potvrdilo dohodu s 1892 Holdings, ktorej vedúcou osobou je britsko-indický milionár Amit Bhatia, v zoskupení sú aj Jeff Bezos a spoluzakladateľ Facebooku Eduardo Saverin.

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Americký podnikateľ Bezos je štvrtým najbohatším človekom planéty s odhadovaným majetkom 256 miliárd dolárov. Ide o jeho prvú investíciu do športového klubu, predtým bol spájaný s možným nákupom tímov zámorskej NFL Seattle Seahawks a Washington Commanders.

Amit Bhatia je zať indického miliardára Lakšmího Mittala, bol spolumajiteľom anglického klubu Queens' Park Rangers celých 18 rokov, no z pozície odišiel po tom, ako sa verejne objavili jeho väzby na FC Liverpool.

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FSG odkúpila FC Liverpool v roku 2010 za 300 miliónov libier a pred troma rokmi predala približne 3-percentný podiel globálnej športovej investičnej spoločnosti Dynasty Equity.

FC Liverpool začne novú sezónu Premier League v nedeľu na ihrisku Newcastlu United. Po piatom mieste predchádzajúcom ročníku je cieľom klubu návrat na čelné pozície.

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Pád na piate miesto znamenal koniec kouča Arneho Slota len rok po jeho príchode na Anfield a triumfe v Premier League, ktorý dosiahol v prvej sezóne po Jürgenovi Kloppovi.

Nová investícia by mohla poskytnúť posily kormidelníkovi Andonimu Iraolovi pri príprave tímu na novú sezónu, keďže prestupové obdobie sa ešte neskončilo. Doteraz Liverpool utratil približne 94 miliónov libier za príchody Jérémyho Jacquet a Victora Muňoza.


Zdroj: SITA.sk - Konzorcium miliardára Bezosa kúpilo takmer 40-percentný podiel v FC Liverpool © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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