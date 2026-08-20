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20. augusta 2026
PSG nemôže začať novú ligovú sezónu doma. Prečo musí hrať u súpera?
Tagy: Ligue 1 Park princov
Zápas Paríža Saint-Germain proti futbalistom Rennes sa kvôli poškodeniu trávnika odohrá na ihrisku súpera. Úvodné stretnutie úradujúceho európskeho futbalového šampióna vo francúzskej Ligue 1 ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Zápas Paríža Saint-Germain proti futbalistom Rennes sa kvôli poškodeniu trávnika odohrá na ihrisku súpera.
Úvodné stretnutie úradujúceho európskeho futbalového šampióna vo francúzskej Ligue 1 museli preložiť. Paríž Saint-Germain mal začať púť za obhajobou domáceho prvenstva doma proti Rennes, no stav trávnika v Parku princov je nevyhovujúci, preto sa súboj uskutoční u súpera na štadióne Roazhon Park.
Francúzska liga (LFP) informovala, že súčasný stav ihriska v Paríži neumožňuje zaistiť bezpečnosť hráčov. Pôvodne sa malo hrať na ihrisku PSG v nedeľu, no dátum a čas stretnutia zostávajú nezmenené. Klub potvrdil, že najnovšia vlna horúčav a výnimočne teplé počasie v parížskom regióne počas leta výrazne urýchlili poškodenie trávnika.
Papierovo ide o výmenu domáceho prostredia, Parížania tak privítajú hráčov Rennes pred svojimi fanúšikmi až v úvode marca 2027.
V hlavnom meste Francúzska teraz pristupujú k výmene trávnika, ktorý by mal byť pripravený na ďalší domáci súboj PSG proti AS Monaco, naplánovaný je na 4. septembra.
Medzitým PSG absolvuje 28. augusta zápas na pôde Lille. V sezóne 2026/2027 už má za sebou dve súťažné stretnutia mimo domáceho prostredia. O európsky Superpohár hral v rakúskom Salzburgu a o domáci Superpohár v Lens.
Zdroj: SITA.sk - PSG nemôže začať novú ligovú sezónu doma. Prečo musí hrať u súpera? © SITA Všetky práva vyhradené.
Úvodné stretnutie úradujúceho európskeho futbalového šampióna vo francúzskej Ligue 1 museli preložiť. Paríž Saint-Germain mal začať púť za obhajobou domáceho prvenstva doma proti Rennes, no stav trávnika v Parku princov je nevyhovujúci, preto sa súboj uskutoční u súpera na štadióne Roazhon Park.
Francúzska liga (LFP) informovala, že súčasný stav ihriska v Paríži neumožňuje zaistiť bezpečnosť hráčov. Pôvodne sa malo hrať na ihrisku PSG v nedeľu, no dátum a čas stretnutia zostávajú nezmenené. Klub potvrdil, že najnovšia vlna horúčav a výnimočne teplé počasie v parížskom regióne počas leta výrazne urýchlili poškodenie trávnika.
Papierovo ide o výmenu domáceho prostredia, Parížania tak privítajú hráčov Rennes pred svojimi fanúšikmi až v úvode marca 2027.
V hlavnom meste Francúzska teraz pristupujú k výmene trávnika, ktorý by mal byť pripravený na ďalší domáci súboj PSG proti AS Monaco, naplánovaný je na 4. septembra.
Medzitým PSG absolvuje 28. augusta zápas na pôde Lille. V sezóne 2026/2027 už má za sebou dve súťažné stretnutia mimo domáceho prostredia. O európsky Superpohár hral v rakúskom Salzburgu a o domáci Superpohár v Lens.
Zdroj: SITA.sk - PSG nemôže začať novú ligovú sezónu doma. Prečo musí hrať u súpera? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1 Park princov
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