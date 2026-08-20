Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

20. augusta 2026

PSG nemôže začať novú ligovú sezónu doma. Prečo musí hrať u súpera?


Tagy: Ligue 1 Park princov

Zápas Paríža Saint-Germain proti futbalistom Rennes sa kvôli poškodeniu trávnika odohrá na ihrisku súpera. Úvodné stretnutie úradujúceho európskeho futbalového šampióna vo francúzskej Ligue 1 ...



Zdieľať
park princov 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Zápas Paríža Saint-Germain proti futbalistom Rennes sa kvôli poškodeniu trávnika odohrá na ihrisku súpera.


Úvodné stretnutie úradujúceho európskeho futbalového šampióna vo francúzskej Ligue 1 museli preložiť. Paríž Saint-Germain mal začať púť za obhajobou domáceho prvenstva doma proti Rennes, no stav trávnika v Parku princov je nevyhovujúci, preto sa súboj uskutoční u súpera na štadióne Roazhon Park.

Francúzska liga (LFP) informovala, že súčasný stav ihriska v Paríži neumožňuje zaistiť bezpečnosť hráčov. Pôvodne sa malo hrať na ihrisku PSG v nedeľu, no dátum a čas stretnutia zostávajú nezmenené. Klub potvrdil, že najnovšia vlna horúčav a výnimočne teplé počasie v parížskom regióne počas leta výrazne urýchlili poškodenie trávnika.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Papierovo ide o výmenu domáceho prostredia, Parížania tak privítajú hráčov Rennes pred svojimi fanúšikmi až v úvode marca 2027.

V hlavnom meste Francúzska teraz pristupujú k výmene trávnika, ktorý by mal byť pripravený na ďalší domáci súboj PSG proti AS Monaco, naplánovaný je na 4. septembra.

Medzitým PSG absolvuje 28. augusta zápas na pôde Lille. V sezóne 2026/2027 už má za sebou dve súťažné stretnutia mimo domáceho prostredia. O európsky Superpohár hral v rakúskom Salzburgu a o domáci Superpohár v Lens.


Zdroj: SITA.sk - PSG nemôže začať novú ligovú sezónu doma. Prečo musí hrať u súpera? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1 Park princov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Manželky futbalového trénera sa bili a ťahali za vlasy, okamžite nasledoval rozvod. Zo stresu kouč skolaboval – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Čerepkai ani nevie, ako dal gól. Ešte že to zapadlo k žrdi, vraví nová posila Slovana – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 