Černák bol proti New Yorku tretím najvyťaženejším bekom, jeho Tampa nepripustila ďalšiu domácu prehru (video)

Hrdinom bol Kučerov





Ťažká a dlhá séria

Trotz sa posťažoval

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - V zámorskej hokejovej NHL obhajca Stanleyho pohára tím Tampa Bay Lightning triumfoval v utorok na domácom ľade nad New Yorkom Islanders 4:2 a stav série hranej na štyri víťazstvá je aktuálne 1:1 na zápasy.Boj o postup do finále play-off kanadsko-americkej profiligy bude pokračovať dvoma súbojmi v New Yorku, najbližšie sa bude hrať vo štvrtok. Slovenský obranca Erik Černák vo víťaznom kolektíve strávil na ľade 20:56 min, bol tretím najvyťaženejším bekom domáceho kolektívu a pripísal si jeden mínusový bod, dve trestné minúty a dve zblokované strely.Hrdinom stretnutia bol ruský útočník Nikita Kučerov , ktorí síce neskóroval ani raz, ale pripísal si až tri asistencie. Na jeho konte je v aktuálnej edícii vyraďovacej časti už 22 kanadských bodov a je lídrom produktivity v tejto fáze sezóny.Za domácich skórovali Brayden Point, Ondřej Palát, Jan Rutta a Victor Hedman, za hostí na 1:1 vyrovnal Brock Nelson a na konečných 2:4 z pohľadu Islanders skorigoval Mathew Barzal. Kým Kučerov je najproduktívnejším hráčom play-off, Point s desiatimi presnými zásahmi vedie hodnotenie strelcov a skóroval v ostatných piatich dueloch.Ruský brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij predviedol 24 úspešných zákrokov a postaral sa o natiahnutie série Tampy Bay, ktorá vo vyraďovacej časti profiligy neprehrala dve stretnutia za sebou od 1. kola play-off v roku 2019."V kabíne máme lídrov a tí sa starajú aj o to, aby sme nelietali v oblakoch či nepadli mentálne na dno. Ide to zatiaľ dobre, no nemôžeme sa uspokojiť s jedným víťazstvom. Očakávam, že to bude ťažká a dlhá séria. Musíme sa pozerať vždy na najbližší duel," komentoval Point na oficiálnom webe NHL.Za hostí väčšiu časť zápasu odchytal Semion Varlamov a previedol 23 zákrokov, v závere prvej tretiny však po kolízii s Nelsonom prenechal na necelých sedem minút miesto pre krajana Iľju Sorokina.Kouč zdolaného kolektívu Barry Trotz sa po súboji posťažoval, že druhý gól domácich padol, keď mali Lightning na ľade príliš veľa hráčov. "Bolo ich tam až sedem. Sme z výsledku sklamaní, ale napriek tomu sme bojovali a aj budeme," poznamenal.