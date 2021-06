Sagan dostal prednosť pred Ackermannom, Denk predpovedá tvrdú bitku o zelený dres na Tour de France

Ackermann chýba v nominácii

Chcú vyhrať aspoň jednu etapu

15.6.2021 - Najlepší slovenský cyklista Peter Sagan tento rok po Gire d'Italia nebude chýbať ani na Tour de France (26. 6. - 18. 7.). Zatiaľ čo Wilco Kelderman bude lídrom nemeckej stajne Bora-Hansgrohe pre celkové poradie, Sagan by ním mal byť v šprintérskych a možno aj klasikárskych dojazdoch etáp.Nemec Pascal Ackermann, s ktorým sa pôvodne rátalo do šprintérskych koncoviek, sa do osemčlennej nominácie vôbec nedostal. Záložným mužom pre celkové poradie bude Nemec Emanuel Buchmann, štvrtý muž Tour de France spred dvoch rokov.Ďalšími členmi Bora-Hansgrohe na Tour de France 2021 budú Saganov dvorný taliansky domestik Daniel Oss, nemecký klasikár Nils Politt, rakúsky vrchár Patrick Konrad, jeho krajan Lukas Pöstlberger a tiež 23-ročný holandský debutant Ide Schelling."Tento rok vôbec nebolo ľahké rozhodnúť sa. Pracovali sme s alternatívou dvoch šprintérov - Saganom aj Ackermannom. Napokon sme dospeli k záveru, že Ackermann momentálne nemá formu na to, aby absolvoval úspešnú premiéru na Tour, a preto sa nedostal do zostavy," vysvetlil manažér Bora-Hansgrohe Ralph Denk podľa webu cyclingnews.com.K ambíciám svojho tímu na 108. ročníku slávnych pretekov na francúzskych cestách podotkol: "Chceme vyhrať aspoň jednu etapu a mať človeka do piateho miesta v konečnom poradí. Aj zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže by bol dobrý, ale uvedomujeme si, že to tento rok bude tvrdá bitka. S ohľadom na tieto skutočnosti bude Wilco Kelderman naším mužom pre celkové poradie a Peter Sagan pre šprinty a etapy so zvlneným profilom. Pomáhať by mu mal najmä Daniel Oss. Na svoje šance v kopcoch budú čakať Emu Buchmann a Patrick Konrad, ale v prvom rade budú pomáhať Wilcovi Keldermanovi. Celkovo chceme jazdiť ofenzívne a najmä trio Nils Politt, Lukas Pöstlberger a Ide Schelling bude mať voľnú ruku v zapájaní sa do únikov a ofenzívnom prejave jazdenia."