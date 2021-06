Slovan Bratislava v prípade postupu cez 1. kvalifikačné kolo Ligy majstrov vyzve Young Boys Bern

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu cez írsky tím Shamrock Rovers FC v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2021/2022 vyzve v 2. kole švajčiarsky klub Young Boys Bern . Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Rozdelenie do skupín pred stredajším žrebom rozhodlo, že postupujúci z dvojice Slovan - Shamrock mohol dostať len švajčiarsky Young Boys Bern alebo postupujúceho z dvojíc GNK Dinamo Záhreb (Chor.) - KF Valur Reykjavík (Isl.) či FK Bodö/Glimt (Nór.) - Legia Varšava (Poľ.) Ak sa Slovan predstaví v 2. kvalifikačnom kole LM, v prvom súboji nastúpi proti švajčiarskemu šampiónovi doma 20. alebo 21. júla, odveta bude na programe 27. alebo 28. júla vo Švajčiarsku.Ak Slovan nepostúpi cez Írov, predstaví sa priamo v 3. kvalifikačnom kola Európskej konferenčnej ligy. Zdolané mužstvo z konfrontácie majstrov Slovenska a Írska malo ísť pôvodne do 2. kvalifikačného kola EKL, no túto fázu spomedzi vypadávajúcich v 1. kvalifikačnom kole LM jeden klub vynechá. Podľa utorkového žrebu to bude práve menej úspešný z dvojice ŠK Slovan Bratislava - Shamrock Rovers FC.