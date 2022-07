Černák bude v Tampe ďalších osem sezón, Slafkovský má s Canadiens nováčikovskú zmluvu na tri roky a Halák ide k Rangers

Černák dvakrát vyhral Stanley Cup

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Jednotka tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej hokejovej NHL slovenský útočník Juraj Slafkovský podpísal nováčikovskú zmluvu na tri roky s klubom Montreal Canadiens Osemnásťročný košický rodák "ukrojí" z platového stropu Habs 950-tisíc dolárov, pričom jeho plat bude 855-tisíc USD ročne a na bonusoch môže získať až 3,5 milióna za sezónu.Slafkovského si Canadiens vybrali pred necelým týždňom v drafte, ktorý hostila práve montrealská hala Bell Centre. Očakáva sa, že slovenský mladík vstúpi do profiligy už v úvode ročníka 2022/2023 v prvom tíme.Nové zmluvy podpísali tiež dvaja Slováci, ktorí už sú nedeliteľnou súčasťou NHL. Obranca Erik Černák z tímu Tampa Bay Lightning predĺžil kontrakt s "bleskami" o osem sezón do leta 2031.V nasledujúcom ročníku ešte bude pôsobiť pod pôvodnou zmluvou, nová začne plynúť až 1. júla 2023. Černák na základe podmienok nového kontraktu zarobí ročne priemerne 5,2 milióna USD.Dvadsaťpäťročný Košičan v NHL odohral za Tampu Bay už 226 duelov základnej časti s bilanciou 16 gólov a 43 asistencií, v play-off pridal 73 štartov (2+17) a dvakrát sa s Lightning tešil zo zisku Stanleyho pohára.Pôsobisko v kanadsko-americkej hokejovej profilige mení skúsený brankár Jaroslav Halák , ktorý ostatný ročník strávil v kanadskom klube Vancouver Canucks . Jeho novým domov sa stal New York a bude hráčom miestnych Rangers Tridsaťsedemročný bratislavský rodák už v New York v minulosti chytal, štyri ročníky strávil v organizácii Islanders . Halák podpísal s NY Rangers kontrakt na jednu sezónu za 1,55 milióna USD.V NHL odchytal Halák spolu už 556 zápasov v základnej časti a 39 v play-off. V profilige pôsobil okrem Islanders a Canucks aj v tímoch Montreal Canadiens, St. Louis Blues