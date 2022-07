Slovan v predĺžení otočil odvetu s Batumi, rozhodol Weiss gólom z rohového kopu (video)

Domáci išli do vedenia

Vlani stroskotali na Berne

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava sa v Lige majstrov 2022/2023 prebojoval do 2. kvalifikačného kola, v prvom vyradil gruzínskeho šampióna FC Dinamo Batumi."Belasí" po minulotýždňovej domácej bezgólovej remíze uhrali výsledok aj v odvete u súpera a v predĺžení strelili dva góly, kým domáci len jeden. O postup bratislavského tímu rozhodol v 123. minúte stretnutia Vladimír Weiss mladší gólom priamo z rohového kopu.Súperom Slovana v 2. kvalifikačnom kole bude maďarský Ferencváros Budapešť , ktorý v 1. kole vyradil kazašský Tobol Kostanaj. Bratislavčania začnú u súpera a odvetu absolvujú pred vlastnými priaznivcami.V stredajšej odvete boli počas deväťdesiatich minút trochu aktívnejší domáci a mali aj viac striel na bránku, neboli však nebezpečnejší ako Slovan. Keďže ani odveta nepriniesla gól, na rad prišlo predĺženie a v ňom až tri presné zásahy.O prvý sa postaral v 104. minúte domáci Zuriko Davitašvili po samostatnom prieniku do pokutového územia. Slovan musel staviť všetko na jednu kartu, ak nechcel o týždeň hrať iba v Európskej konferenčnej lige. V 115. minúte na 1:1 vyrovnal arménsky legionár Tigran Barseghjan a v tom čase mali prísť na rad pokutové kopy.Na tie sa už domáce Dinamo pravdepodobne chystalo, pretože domáci hráči v 123. minúte úplne "zaspali" pri rohovom kope Vladimíra Weissa ml., ktorý priamo z rohu trafil presne a poslal Slovan do druhého kvalifikačného kola LM.Slovan aj vlani postúpil cez 1. kvalifikačné kolo, v ktorom vyradil írsky Shamrock Rovers , no v druhom kvalifikačnom kole stroskotal na švajčiarskom tíme Young Boys Bern "Belasí" sa ešte nikdy neprebojovali do skupinovej časti LM, blízko k tomu mali v úvode ročníka 2014/2015, kedy v play-off nestačili na bieloruský BATE Borisov