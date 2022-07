Narodil sa nový Slovan, hovorí tréner Weiss po postupe cez Dinamo Batumi a verí, že započali niečo dobré (video)

Dlhý čas hrali bez lopty

Narodil sa nový Slovan

Fanúšikov zvú na odvetu

14.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava nebol ďaleko od vypadnutia už v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023. Na trávniku gruzínskeho Dinama Batumi v stredajšej odvete prehrával ešte päť minút pred koncom predĺženia 0:1, no napokon dvomi zásahmi zvrátil duel vo svoj prospech.Najprv v 115. minúte vyrovnal Armén Tigran Barseghjan a keď už sa zdalo, že konfrontáciu pri Čiernom mori rozhodne jedenástkový rozstrel, prišla geniálna chvíľa Vladimíra Weissa ml., ktorý priamo z rohového kopu zariadil postup Slovana.„Polovica kabíny mi neverila, že som ten roh chcel takto kopnúť. Ak by som nechcel, tak sa priznám. Ale videl som, že brankár je vybehnutý a teším sa, že mi to tam padlo. Jeden takýto gól som dal ešte v prípravke, odvtedy nie,“ uviedol po stretnutí 32-ročný kapitán „belasých“.Priznal, že v dueli bolo viacero pasáží, keď museli hostia hrať bez lopty.„Nepamätám si za kariéru zápas, kde by som vydržal toľko hrať bez lopty, keďže som hráč, ktorý ju chce mať. Dnes sme hrali dlhý čas bez nej, na čo sme sa museli psychicky pripraviť. Urobili sme ten možno najťažší krok, pre mňa je to najväčšie víťazstvo v drese Slovana dosiaľ,“ dodal Weiss ml.Pre jeho otca na lavičke bratislavského mužstva to bol špecifický duel, keďže v rokoch 2016 - 2020 viedol gruzínsku reprezentáciu. Ten mal veľkú radosť z toho, že Slovan podal bojovný výkon, pretože toto podľa neho tímu predtým chýbalo.„Hráčom som povedal, že verím, že sa po zápase ako tento narodil nový Slovan. V hĺbke srdca cítim, že sme započali niečo dobré. Bol to duel kvalifikácie Ligy majstrov, pamätám si podobný spred 17 rokov s Kajratom, keď sme postúpili a dostali sme sa až do Ligy majstrov,“ povedal 57-ročný lodivod podľa oficiálneho webu Slovana.Súperom Slovana v 2. kvalifikačnom kole bude maďarský Ferencváros Budapešť , ktorý v 1. kole vyradil kazašský Tobol Kostanaj . Bratislavčania začnú u súpera a odvetu absolvujú pred vlastnými priaznivcami. Weiss st. tvrdí, že Slovan musí hrať v Budapešti rozumne a byť nebezpečný vpredu. Chce uhrať dobrý výsledok, aby bolo v bratislavskom dueli vypredané.„Týmto by som chcel fanúšikov rád pozvať na odvetu. Samozrejme, najprv potrebujeme dosiahnuť dobrý výsledok vonku, no bude to veľké derby, na ktoré sa už teším,“ skonštatoval niekdajší kouč slovenskej reprezentácie.