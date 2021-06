Černák nechtiac „asistoval“ aj pri góle súpera, Lightning už vedú nad Islanders 2:1 (video)

Náskok jedného gólu

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Brayden Point skóroval v šiestom zápase za sebou a pomohol Tampe Bay k triumfu na ľade New York Islanders 2:1 v treťom zápase semifinálovej série bojov o Stanleyho pohár. Obhajca titulu vôbec prvýkrát v tejto sérii vedie, ale najbližšie v sobotu 19. júna budú mať výhodu domáceho prostredia opäť hráči Islanders.Point skóroval 20 sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď v páde poslal puk pomedzi nohy brániaceho hráča a zároveň medzi betóny brankára hostí Semiona Varlamova . Neskôr sa ukázalo, že jedenásty gól 25-ročného rodáka z kanadského Calgary bol zároveň víťazný.Po tri víťazné góly majú v aktuálnom play-off na konte okrem Pointa aj útočník Vegas Max Pacioretty a obranca NY Islanders Ryan Pulock. "Puk sa dobre odrazil a pristál priamo na mojej hokejky. Mal som pri góle šťastie," skonštatoval Point na webe NHL."Do tretej tretiny sme vstupovali s náskokom jedného gólu a my už vieme, čo máme v takých situáciách robiť. Táto skupina hráčov si verí, vieme, čo je potrebné urobiť pre víťazstvo. Ak sa kompletne všetci zapojíme pre spoločný cieľ, dosiahneme požadovaný výsledok," vysvetlil kapitán Tampy Bay Steven Stamkos Erik Černák strávil vo štvrtok na ľade 19:44 min a okrem dvoch striel a jedného "hitu" si pripísal aj asistenciu pri prvom góle svojho tímu. Bola už jeho siedma v play-off 2021. Černák v polovici prvej tretiny vysunul na útočnú modrú Blaka Colemana a ten aj so šťastím prihral Yannimu Gourdovi na prvý gól zápasu.Černák bol aj pri jedinom góle súpera, keď tri minúty pred koncom druhej tretiny zle vyhodnotil situáciu pred bránkou svojho tímu a namiesto odpálenia puku do bezpečia ho posúval brankárovi Andrejovi Vasilevskému , aby ho zakryl rukavicou. Puk sa však po viacerých odrazoch dostal ku Calovi Clutterbuckovi, ktorý vtedy vyrovnal na priebežných 1:1."Tampa dnes využila svoje skúsenosti, veď je to obhajca Stanley Cupu. My sa musíme snažiť vybojovať viac pukov a dostávať sa bližšie k bránke súpera. Mali sme pár šancí, ale Vasilevskij predviedol niekoľko kľúčových zákrokov," vyhlásil tréner NY Islanders Barry Trotz Tréner Tampy Bay Jon Cooper po zápase okrem iného povedal, že obrancovia Erik Černák a Jan Rutta boli v tretej tretine terčmi tvrdších zákrokov, ale vo štvrtom zápase tejto série by nemali chýbať v zostave Lightning.Ich spoluhráč z útoku Brayden Point sa stal vôbec prvým hráčom Tampy Bay v klubovej histórii, ktorý strelil gól v šiestich za sebou idúcich zápasoch play-off a prvým celkovo v NHL od Čecha Martina Havláta v roku 2006, vtedy hráča Ottawy.Čo sa týka gólov v zápasoch play-off v organizácii Tampa Bay Lightning je na čele historického poradia Rus Nikita Kučerov so 41 zásahmi. Point sa 33. gólom vyrovnal legende Martinovi St. Louisovi, Čech Ondřej Palát má na konte ešte o dva góly viac ako toto duo.