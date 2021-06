Kouč Švédov pred zápasom so SR: Bude to úplne iné ako v Seville

Futbalisti Švédska pôjdu do zápasu so Slovenskom na EURO 2020 v diametrálne odlišnom nastavení ako proti Španielom. V Seville sa im podarilo uhrať bezgólovú remízu, v Petrohrade v 2. kole E-skupiny však chcú viac. Tréner Janne Andersson pred piatkovou konfrontáciou charakterizoval hru najbližšieho súpera ako dobre organizovanú a potvrdil, že očakáva od svojho mužstva oveľa väčšie držanie lopty.





"Rozhodne sa posnažíme o dosiahnutie najlepšieho výsledku, ktorým je víťazstvo. Po prvom zápase sme sa dostali do nádejnej pozície a sme pripravení na to nadviazať v druhom. Ak sa to aj nepodarí, ešte sa nič neskončí. Máme súpera dobre zanalyzovaného. V rozličných zápasoch ako tréner využívate obranu a útok rozdielne, myslím si, že Slováci nebudú napádať tak vysoko ako Španieli a to nám umožní viac hrať našu hru. Kľúčové bude, aby sme sa k tomu dostali, pretože proti Španielsku to nešlo. V minulosti sme dokázali odohrať dobré zápasy v ofenzíve proti súperom, ktorí hrali viac v obrane," povedal 58-ročný tréner na online predzápasovej tlačovej konferencii.Pri otázke, aký priebeh súboja očakáva, odpovedal: "My budeme hrať ináč. Slovensko dodržiava svoju hru, vie meniť tempo hry, musíme si dávať pozor. Očakávam, že budú hrať viac zozadu a my budeme mať oveľa väčšie držanie lopty ako proti Španielsku. Slováci majú dobré individuality a vedia to ukázať v rýchlych protiútokoch. K lídrom patria Marek Hamšík, Milan Škriniar či Ondrej Duda, no celé mužstvo má najmä kolektívny prejav a silný tímový duch." Na ďalšiu otázku, či sa Švédi neboja kvalít slovenských hviezd Hamšíka so Škriniarom, odvetil rázne: "My sa nebojíme nikoho. Strach nie je to správne slovo. Máme k nim rešpekt ako ku hráčom, ale aj celému mužstvu."Za kabínu "Tre kronor" sa pred kamery postavil stredopoliar Sebastian Larsson, ktorý sa vyjadril aj na margo slovenského kapitána Hamšíka. Rekordér v počte štartov v slovenskej reprezentácii (127) pôsobil pred ME krátko v IFK Göteborg, aby sa rozohral pred finálovým turnajom: "Vieme, že je hráč svetovej triedy. Dlhšie nehral, ja som ho v Göteborgu hrať nevidel. Pre Slovensko je jeden z najdôležitejších hráčov."