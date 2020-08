Černák sa radoval z triumfu „bleskov“, Capitals získali bod vďaka Pánikovi a Tatar dvakrát vystrelil (video)

Štyri góly v tretej tretine





Carolina je krok od postupu





4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po sobotňajšom reštarte súťaže pokračuje zámorská hokejová NHL v rýchlom tempe a v pondelok bolo na programe ďalších šesť stretnutí. Slovenský útočník Richard Pánik Washingtonu sa síce prezentoval gólom, ale jeho presný zásah stačil Capitals na zisk jedného bodu v súboji s Tampu Bay Lightning "Blesky" viedli už 2:0, keď Pánik v 38 minúte skorigoval a ešte pred druhou sirénou vyrovnal na 2:2 Jevgenij Kuznecov . Caps to dotiahli až do samostatných nájazdov, v ktorých o triumfe Tampy rozhodol Nikita Kučerov "Prehrávali sme o dva góly a vrátili sme sa do zápasu, čím sme ukázali tímovú silu," poznamenal po súboji Pánik podľa TSN.ca a k výkonu svojho tímu doplnil: "Náš cieľ je hrať od začiatku náš najlepší hokej. Chceme predvádzať fyzicky náročný hokej a myslím si, že budeme na správnej ceste."Po súboji mal viac dôvodu na radosť jeho krajan Erik Černák , slovenský obranca v súboji odkorčuľoval cez 20 minút. V tabuľke Východnej konferencie o nasadenie do ďalšej časti play-off majú Tampa Bay aj Philadelphia po dva body, Washington získal jeden bod a Boston je zatiaľ s nulou.V pondelok zasiahol do hry aj obranca Andrej Sekera , jeho Dallas Stars v Západnej konferencii skupine o nasadenie do play-off podľahol Vegas Golden Knights 3:5 napriek tomu, že pred treťou tretinou viedol 3:1. Štvorgólová smršť v tretej dvadsaťminútovke tak priniesla dva body pred tím z Las Vegas."V prvých dvoch tretinách sme nemali jediného hráča, ktorý hral dobre. Pred poslednou časťou sme pomenili zloženie formácií a zmenilo sa to, zaslúžene sme zvíťazili," zhodnotil kouč Peter DeBoer V predkole play-off sa trom tímom podarilo vyrovnať stav sérií hraných na tri víťazstvá na 1:1 - Pittsburgh zdolal Montreal 3:1, Calgary podľahlo Winnipegu 2:3 a Edmonton si poradil s Chicagom 6:3. Za Montreal Canadiens nastúpil v prvom útoku Tomáš Tatar , ale počas takmer osemnástich minút na ľade si pripísal iba dve strely bez gólu či asistencie.Carolina si po sobote poradila s New Yorkom Rangers aj v pondelok a po triumfe 4:1 je už len jeden krok od postupu ďalej. Hrdinom Hurricanes bol autor hetriku Andrej Svečnikov V noci z utorka na stredu v NHL odohrajú ďalších šesť duelov, prvý už o 18.00 h SELČ absolvujú NY Islanders a Florida.