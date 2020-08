HC Slovan Bratislava angažoval ďalších dvoch Kanaďanov, v minulej sezóne hrali vo Švédsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava v rýchlom slede potvrdil angažovanie ďalších dvoch Kanďanov, do tímu prichádzajú útočníci Brant Harris a Brendan Ranford. Obaja v minulej sezóne hrali vo Švédsku za druholigový tím Mora IK a zhodne súhlasili s podmienkami spolupráce na jeden súťažný ročník. Informuje o tom oficiálny web Slovana.Harris s Ranfordom v More vytvorili produktívny pár. Harris ako center v 27 dueloch nazbieral 20 kanadských bodov, jeho krídelník Ranford v 29 zápasoch zaznamenal 23 bodov."Do tímu sme hľadali rozdielových hráčov na trhu. Situácia ohľadom slovenských hokejistov tejto úrovne nás prirodzene nútila hľadať v zahraničí. Keďže sme zároveň chceli, aby hráči, na ktorých bude tréner môcť stavať produktivitu, boli s mužstvom už 30 až 45 dní pred začiatkom sezóny, dávali sme tiež dôraz na ich zohratosť tak, aby si čo najviac rozumeli na ľade. Siahli sme preto na vcelku ojedinelú možnosť angažovať Brendana a Branta, ktorí strávili časť minulej sezóny dokonca v jednom útoku,“ povedal hlavný poradca a koordinátor nových vlastníkov Slovana Maroš Krajči . Vedenie Slovana očakáva príchod oboch Kanaďanov do 16. augusta.Brant Harris pred pôsobením vo Švédsku hral v Rakúsku za Salzburg, predtým pôsobil v zámorí v ECHL a AHL. Brendan Ranford pred Morou hral za Esibären Berlín v DEL, predtým strávil päť sezón v AHL a jeden zápas absolvoval aj v NHL za Dallas Stars.