Černák sa zranil počas zápasu proti Floride Panthers, tréner Cooper ocenil špeciálne formácie Tampy (video)

Černák si pripísal jednu strelu a bodyček





Tréner Floridy je s výkonom hráčov spokojný

Hokejisti Colorada boli nezlomní









18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák z tímu Tampa Bay Lightning pre zranenie nedohral utorňajší úvodný zápas semifinále Východnej konferencie zámorskej NHL. V druhej tretine súboja proti štátnemu rivalovi Floride Panthers zblokoval strelu súpera a odvtedy do hry nezasiahol."Blesky" aj bez neho triumfovali v Sunrise 4:1 a v ujali sa v sérii hranej na štyri víťazstvá vedenia 1:0 na zápasy. Colorado Avalanche v prvom domácom stretnutí semifinále Západnej konferencie zdolalo St. Louis Blues 3:2 po predĺžení a v sérii vedie 1:0 na zápasy.Černák stihol pred zranením odohrať takmer 10 a pol minúty, počas ktorých zaznamenal aj jednu strelu na bránku a jeden bodyček. Hlavný tréner Tampy Jon Cooper po zápase neinformoval o stave 24-ročného Košičana a zatiaľ nie je známe, či sa predstaví vo štvrtkovom druhom dueli proti "panterom".V tom prvom obhajcovia Stanleyho pohára prehrávali 0:1, ale potom skórovali štyrikrát za sebou, pričom využili tri zo šiestich presilových hier. Naopak, Panthers nestrelili gól ani v jednej z 21 presiloviek v tohtoročnej vyraďovacej časti. Nezvíťazili v ostatných siedmich otváracích zápasoch sérií play-off od roku 1997."Som spokojný s naším výkonom, až na niektoré detaily. A práve v nich sú oni takí dobrí, preto získali dva Stanleyho poháre po sebe. Týka sa to najmä špeciálnych formácií. Oni v nich excelujú, kým my sa len učíme. Bohužiaľ, dnes (18. mája pozn. redakcie) sa opäť máme z čoho poučiť. V ďalšom zápase budeme lepší," zhodnotil duel tréner Floridy Andrew Brunette , citoval ho oficiálny web profiligy.Jeho zverenec, Fín Aleksander Barkov , sa ešte pred zápasom dostal do záverečnej nominácie na Selkeho trofej pre najlepšieho brániaceho útočníka základnej časti sezóny 2021/2022. Sú v nej aj Švéd Elias Lindholm z Calgary Flames a Kanaďan Patrice Bergeron Bostonu Bruins . Toho nominovali po 11. raz za sebou, pričom môže trofej získať rekordný piatykrát.Colorado zvíťazilo nad St. Louis v ôsmom stretnutí play-off v sérii, o utorňajšom triumfe rozhodol obranca Josh Manson. "Páčilo sa mi, ako sme hrali počas celého duelu. Boli sme nezlomní a mentálne silní, presne tak, ako sme si hovorili. Nevyužili sme presilovku, ale hrali sme svoju hru celých 60 minút. Vedeli sme, že napokon ich zlomíme, hráči tomu verili. Tvrdo dreli a zaslúžili si zvíťaziť," pochválil svojich zverencov tréner "lavíny" Jared Bednar podľa oficiálneho webu NHL."Bluesmanom" nepomohlo ani 51 zákrokov brankára Jordana Binningtona, ktorý si vytvoril kariérne maximum v play-off. Jeho spoluhráč Ryan O´Reilly strelil svoj 18. gól v play-off, čím vyrovnal aj zápis Pavla Demitru na 10. mieste historického poradia klubu.