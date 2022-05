Studenič na MS v hokeji 2022 nepríde, Slovensko už má na súpiske aj Kollára

Na súpisku sa dostal Kollár

Chytať bude Húska

Jedna výhra a dve prehry

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič z klubu zámorskej NHL Dallas Stars nerozšíri káder reprezentácie SR na majstrovstvách sveta vo Fínsku. V stredu o tom informoval asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák "Boli sme s Mariánom v kontakte. Marián sa na to necíti, takže nás neposilní a na majstrovstvá sveta nepríde. Je to jeho osobné rozhodnutie," povedal Haščák vo videu, ktoré zverejnila RTVS.Vedenie slovenskej reprezentácie na svetovom šampionáte môže zaplniť aj posledné voľné miesto na turnajovej súpiske, dostane sa naň 22-ročný útočník Andrej Kollár. Už v stredu večer absolvujú Slováci svoj štvrtý duel na MS,ich čaká stretnutie proti Švajčiarom. Hrať by mal už aj obranca Martin Fehérváry , ktorý do dejiska šampionátu priletel zo zámoria v pondelok.V súboji proti Švajčiarom bude rovnako ako v pondelok proti Kanaďanom chytať Adam Húska "Adam dostal našu dôveru a po minulom zápase je to aj logické rozhodnutie," povedal tréner brankárov Ján Lašák a poznamenal, že rozhodnutie padlo aj vzhľadom na okolnosti v kádri SR. Narážal tým pravdepodobne na skutočnosť, že gólman Patrik Rybár nie je stopercentne fit.Z predchádzajúcich troch duelov nazbierali slovenskí reprezentanti zatiaľ tri body. V úvodnom súboji zdolali Francúzov, nasledovali prehry s Nemcami a Kanaďanmi.Po stredajšom stretnutí proti Švajčiarom čakajú na zverencov trénera Craiga Ramsayho ešte zápasy proti Kazachom, Talianom a Dánom.