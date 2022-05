Vrátia Slováci vo Fínsku Švajčiarom prehru 1:8 spred roka? Rybár má problémy a Sýkoru pochválil tréner Ramsay

Rybár sa necíti zdravotne v poriadku

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia odohrá v stredu proti tímu Švajčiarska svoj štvrtý zápas na MS 2022 vo Fínsku. Po úvodnom víťazstve 4:2 nad Francúzskom prišli prehry s Nemeckom (1:2) a Kanadou (1:5).Švajčiari sú v tabuľke helsinskej A-skupiny na druhom mieste s plným počtom deviatich bodov za tri triumfy, zatiaľ čo Slovákom patrí až nepostupová piata pozícia s troma bodmi. Na minuloročných MS v Rige slovenskí hokejisti podľahli "Helvétom" vysoko 1:8. V utorok mali, na rozdiel od ich najbližších súperov, voľný deň. Na dobrovoľnom tréningu sa zúčastnilo 17 hráčov. Ján Pardavý nechcel prezradiť, kto sa postaví v stredu do bránky Slovenska. Patrik Rybár , ktorý odchytal prvé dve stretnutia na šampionáte, sa údajne necíti byť zdravotne v poriadku. K dispozícii sú ešte Adam Húska "Bavili sme sa o tom, ale nechcem hovoriť za Jána Lašáka, on má niečo pripravené. Paťo Rybár to bol dnes (18. mája pozn. redakcie) na ľade skúsiť a uvidíme, ako na tom bude," povedal jeden z asistentov trénera Craiga Ramsayho pre RTVS.Doplnil ho tréner brankárov národného tímu Ján Lašák: "Nerozhodne ani tak to, čo by sme my chceli, ale okolnosti, aké sú tu teraz. Nejako by som sa v tom nevŕtal, dôležité je to, čo sa deje v šatni. Nie každý má tie informácie, takže my sa musíme riadiť tým, ako sa kto cíti."Slováci v zápase proti Kanaďanom ukázali, že dokážu hrať vyrovnanú "partiu" aj s najväčším favoritom na titul s viacerými hráčmi zo zámorskej NHL. "Dá sa s nimi hrať, keď hráme tímovo, napádame ich a nedáme im čas. Tak sa dá hrať s hocikým na svete," myslí si útočník štvrtej formácie Alex Tamáši , citovala ho televízia TA3.Švajčiari majú v kádri sedem hokejistov z kanadsko-americkej profiligy, vyčnievajú z nich najmä útočníci Timo Meier zo San Jose Sharks a Nico Hischier, spoluhráč slovenského kapitána Tomáša Tatara z tímu New Jersey Devils Výnimočnú premiéru absolvoval v dueli proti obhajcovi zlata 17-ročný útočník Adam Sýkora , ktorý si vyslúžil pochvalu od hlavného trénera."Nepozerám sa na to, kto stojí oproti mne, či je to Kanaďan alebo niekto iný, či je vyšší alebo nižší. Dohrám ktoréhokoľvek protihráča, keď môžem. Snažil som sa hrať svoju hru tak, ako v Nitre, ísť do súbojov a byť tvrdý. Nič som nemenil. Craig Ramsay prišiel za mnou po zápase a povedal mi, že som bol skvelý. Mám takto pokračovať, napredovať a ´makať´ na sebe," povedal úradujúci vicemajster slovenskej extraligy vo videu na webe TA3.Sýkora verí, že by mohol nastúpiť aj proti Švajčiarsku. "Chcem odohrať čo najviac zápasov a udržať sa v tomto tíme, lebo mi to len pomôže. Verím, že odohrám aj duel proti Švajčiarsku, ale uvidíme, je to na tréneroch. Dúfam, že som ich presvedčil. Ale aj keby nie, ja si to tu veľmi užívam a som vďačný za takúto príležitosť," pokračoval rodák z Piešťan, podľa ktorého Slovensko môže uspieť: "Bude to veľmi náročný zápas, pretože aj oni majú nejakých hráčov z NHL. Verím, že dáme do toho všetko, že sa k nám prikloní šťastie a získame ďalšie tri body."