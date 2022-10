Černák späť na ľade, Tatarova asistencia prispela k triumfu New Jersey a Mešár opäť bodoval (video)

Tatarova prihrávka pomohla

"Králi" po dlhom čase zdolali "blesky"

Mešár opäť bodoval

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar bodoval v drese New Jersey Devils zo zámorskej NHL v druhom zápase za sebou, v utorok prispel asistenciou k víťazstvu 6:2 na ľade Detroitu Red Wings. Obranca Erik Černák sa vrátil do zostavy Tampy Bay Lightning po vynechaní jedného duelu, no nebodoval a jeho tím podľahol Los Angeles Kings 2:4.Mladý útočník Filip Mešár sa zapísal do bodovania aj v treťom stretnutí v juniorskej OHL.Tatar v 56. minúte zápasu v Detroite prihrával Nicovi Hischierovi na presný zásah, ktorým zvýšil náskok New Jersey na 5:2. Počas 14:56 min v akcii zaznamenal okrem druhého kanadského bodu v sezóne 2022/2023 aj plusový bod, štyri strely na bránku a rozdal tri bodyčeky. "Diabli" zvíťazili vo štvrtom z ostatných piatich duelov, "červené krídla" v šiestom súboji prvýkrát nebodovali."Dobre sme začali, ale potom sme ich nechali chodiť do prečíslení a oni nás za to potrestali. Boli sme nedôslední," povedal kapitán Detroitu Dylan Larkin, citoval ho oficiálny web profiligy.Černák odohral pri návrate do akcie 18:57 min s bilanciou mínusový bod, jedna strela na bránku, dve trestné minúty, tri bodyčeky a dva zblokované pokusy. "Blesky" zdolali "kráľov" v predošlých desiatich vzájomných dueloch bez prerušenia, no tentoraz im podľahli prvýkrát od 6. decembra 2015.Bola to druhá najdlhšia séria prehier v NHL, dlhšiu ťahá momentálne už iba tím Arizona Coyotes, ktorý nezvíťazil v ostatných 19 zápasoch proti Bostonu Bruins.Mešár bodoval aj vo svojom treťom stretnutí v drese Kitcheneru Rangers v kanadskej Ontárijskej hokejovej lige, v utorok pomohol asistenciou k triumfu 7:1 nad Guelphom. Osemnásťročný rodák zo Spišskej Belej prihrával na víťazný gól Kitcheneru, ktorý uspel vo štvrtom zápase za sebou.Na konto si pripísal aj plusový bod a šesť striel na bránku súpera, najviac zo všetkých hráčov v dueli. V prvých troch súbojoch v OHL zaznamenal tri góly a štyri asistencie, takže má priemer 2,33 bodu na zápas. Okrem toho získal štyri plusové body a dve trestné minúty.