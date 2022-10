Slovan Bratislava má pred sebou najdôležitejší duel skupiny, postúpi len ak Pjuniku vráti prehru (video)

Budú hrať na víťazstvo

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká vo štvrtok už piate vystúpenie v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 , v ktorom môžu "belasí" spraviť dôležitý krok k vytúženému postupu do vyraďovacej časti.Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v domácom prostredí vyzvú arménsky tím Pjunik Jerevan , na pôde ktorého v polovici septembra prehrali 0:2. V aktuálnej tabuľke H-skupine je Slovan na s piatimi bodmi na tretej priečke, Pjunik ich zatiaľ získal šesť a švajčiarsky Bazilej sedem. Na poslednej 4. pozícii je trojbodový litovský tím Žalgiris Vilnius."V Jerevane sme predviedli zlý výkon. Hrali sme v zostave, v akej už, verím, pravdepodobne hrať nebudeme. Z tohto pohľadu verím, že nastúpime silnejší, lepšie organizovaní a odhodlanejší hlavne vpredu," povedal na margo prvého stretnutia proti arménskemu súperovi kouč Weiss "Všetci vieme počítať. Budeme hrať na víťazstvo. Verím, že máme lepšie mužstvo a tak zle, ako sme hrali v Jerevane a v Trenčíne, to sa už nikdy opakovať nebude. Verím, že sa trafíme do zostavy, ktorá bude úspešná. Čaká nás duel proti súperovi, ktorý dobre bráni a stále má o bod viac ako my, takže bude chcieť tiež postúpiť. Bude to dôležitý súboj, obaja súperi budú hrať na výsledok. Verím, že našich fanúšikov nesklameme a podáme oduševnený výkon, ako sme podávali v takmer všetkých pohárových dueloch. A s lepším či šťastnejším koncom pre nás, pretože potrebujeme víťazstvo a spravíme pre neho všetko," pokračoval skúsený tréner.Slovan pred duelom proti Pjuniku prišiel o arménskeho útočníka Tigrana Barseghjana. "Už má po operácii a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia. Verím, že to pôjde rýchlo, ale bude nám chýbať. Je to škoda pre klub aj pre neho. Verím, že sa vyzdravie a stane sa ešte lepším hráčom. Ostatní hráči sú v poriadku," zhodnotil kouč Weiss a o svojom tíme pred štvrtkovým súbojom v EKL ešte doplnil: "Toto mužstvo, keď behá a robí to, čo má, má kvalitu. Ak nie, sme priemerné mužstvo. Musíme dbať na hernú disciplínu a hráči hore, ktorí majú kvalitu či väčší talent od Boha, tak musia ukázať dobrú prácu pre mužstvo a kreativitu, ktorá bude potrebná v zahustených priestoroch, no mužstvo to musí pretaviť do gólu. Musíme aj dobre brániť, pretože hráči súpera sú nebezpeční v protiútokoch."Gruzínsky obranca v kádri Slovana Guram Kašia sa na súboj proti arménskemu súperovi teší."V septembri hral Pjunik doma svoj systém a previedol kvalitný výkon. Ani u nás to nebude ľahký zápas. Verím, že pred vlastnými fanúšikmi by sme tohto súpera mali zdolať, keď chceme pomýšľať na postup. Bude to náročné, no pokúsime sa dosiahnuť víťazstvo. Čaká nás odhodlaný súper, bude to ťažké," zhodnotil.