Juraj Slafkovský je stále zranený, vynechá ďalší zápas NHL

Problémy so zápästím

Najmladší strelec gólu v NHL

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský vynechá v zámorskej NHL už druhý zápas Montrealu Canadiens bez prerušenia.Osemnásťročná tohtoročná draftová jednotka totiž počas minulého týždňa utrpela nešpecifikované zranenie v hornej časti tela, malo by ísť o problém so zápästím.Slafkovský nútene vynechal sobotňajší duel proti Dallasu Stars (2:5) a chýbal aj na pondelkovom tréningu Habs. Canadiens v utorok nastúpia proti Minnesote.Košický rodák v tejto sezóne absolvoval zatiaľ päť stretnutí Montrealu. Vo štvrtkovom súboji proti Arizone Coyotes dosiahol premiérový presný zásah aj prvý bod v kanadsko-americkej profilige.V rovnakom zápase sa však aj zranil. Slafkovský sa vo veku 18 rokov a 204 dní stal najmladším slovenským strelcom gólu v zámorskej profilige.Juraj Slafkovský v minulej sezóne pôsobil na klubovej úrovni vo Fínsku v TPS Turku. Vo farbách slovenskej reprezentácie bol súčasťou bronzového tímu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu, kde sa so siedmimi gólmi stal najlepším strelcom turnaja. Na MS 2022 vo Fínsku bol s deviatimi bodmi (3+6) najproduktívnejším Slovákom.