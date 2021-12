Černáka zasiahla strela do nohy počas blokovania, pre zranenia vymeškal už deväť zápasov (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Obhajca titulu v Stanleyho pohári Tampa Bay Lightning opäť nemá kompletné obranné dvojice. Slovák Erik Černák od soboty znova nehráva, Tampa v nedeľu prevalcovala Philadelphiu na jej ľade 7:1 aj bez 23-ročného košického rodáka v zostave. Černáka bolestivo zasiahla strela hráča Bostonu do pravej nohy, keď sa ju snažil blokovať."Platí cenu za to, že neváha postaviť svoje telo do cesty najlepším ostreľovačom v tejto súťaži. Najlepší obranca - pravák v tíme Lightning a zároveň špecialista na oslabenia už v tejto sezóne schytal viac ako je jeho spravodlivý podiel. Nedeľňajší zápas proti Philadelphii bol už deviaty, v ktorom chýbal. Aktuálne má podľa vedenia Tampy Bay zranenie v dolnej časti tela posudzované na dennej báze," uviedol portál tampabay.com.Černák predtým neplánovane vymeškal osem stretnutí po zranení ruky z 9. novembra, keď blokoval strelu hráča Caroliny Andreja Svečnikova. Potom stihol odohrať dva celé zápasy a v treťom sa znova zranil. A to len preto, že sa opäť naplno vložil do pozície blokujúceho hráča."Z tohto hráča sa už dávno stal obojstranne fungujúci obranca, ktorý výrazne zlepšil aj svoju ofenzívnu hru. Najviac využiteľný je však v klasickej defenzíve a pri hre v početnej nevýhode. Aj napriek množstvu vynechaných zápasov je Černák spoločne so Sergačovom s 34 pokusmi druhým najčastejšie strieľajúcim bekom Tampy Bay po Victorovi Hedmanovi," pochválil Černáka už spomenutý zámorský zdroj, ktorý pokrýva dianie v hokejovom tíme Tampy Bay.