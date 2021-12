F1: VC Saudskej Arábie vyhral Hamilton, majster bude známy v Abú Zabí

Brit Lewis Hamilton zvíťazil na Veľkej cene Saudskej Arábie, predposlednom podujatí seriálu F1. V dramatických pretekoch triumfoval pred svojím najväčším rivalom Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu. Verstappen sa mohol stať majstrom sveta, no víťazstvo Hamiltona znamená, že o držiteľovi titulu sa rozhodne v posledných pretekoch sezóny v Abú Zabí.





VC Saudskej Arábie (50 kôl, 1 kolo: 6,174 km, celkovo: 308,5 km):

Priebežné poradie (po 21 z 22 pretekov):

Verstappen vstupoval do pretekov v pozícii priebežného lídra a za určitých okolností mohol už pred záverečným podujatím sezóny získať majstrovský titul. Víťazstvo Hamiltona však znamená, že o víťazovi sezóny 2021 sa rozhodne v pretekoch v Abú Zabí, ktoré sú na programe v nedeľu 12. decembra.Pre 7-násobného majstra sveta bolo víťazstvo v Džidde 7. v sezóne a 102. v kariére. Pred záverečnými pretekmi sezóny majú Hamilton aj Verstappen zhodne 369,5 bodov.Víťaz kvalifikácie Hamilton si po štarte udržal 1. miesto pred Bottasom. Tretí Verstappen odolal ataku Leclerca. Brit postupne zvyšoval náskok a po 10. kole viedol pred Bottasom už o 8 sekúnd. Schumacher však stratil kontrolu nad monopostom, vrazil do bariéry a na trať prišilo bezpečnostné vozidlo. Pretekári to využili na návštevy boxov. Po troch kolách sa riaditeľstvo pretekov rozhodlo vyvesiť červenú vlajku, keďže Schumacher pri náraze priveľmi poškodil bariéru. Po reštarte bol na prvom mieste Verstappen, no Hamilton ho po súboji predbehol. Krátko na to však kolidovali Pérez, Mazepin a Russell a preteky boli opäť prerušené. Pred druhým reštartom bolo poradie na čele Hamilton - Ocon - Verstappen. Verstappenovi však tento reštart vyšiel ideálne a dostal sa do čela. Hamilton na neho viackrát zaútočil, v 37. kole Verstappen vyšiel z trate, keď si krátko predtým dôrazne strážil pozíciu. Komisári to neskôr potrestali 5-sekundovou penalizáciou. V ďalšom kole Verstappen pribrzdil na rovinke a zdalo sa, že púšťa Hamiltona. Ten do neho vrazil a poškodil si predné krídlo. V jazde však pokračoval, následne zaznamenal najrýchlejšie kolo a v 44. kole sa definitívne dostal pred svojho rivala. Verstappen už na opotrebovaných pneumatikách nemal rýchlosť a finišoval na 2. mieste."Bolo to veľmi ťažké. Ja som chcel byť opatrný, ísť čisto a využiť skúsenosti. Pri kolízii s Maxom (Verstappenom) som mal pocit, že ma testuje brzdami. Nechápem, čo robil.""Vedel som, že moje pneumatiky nevydržia do konca. Nerozumiem momentu, ktorý nastal, keď som Lewisa (Hamiltona) púšťal pred seba.""Bol to ťažký deň. Červené vlajky ovplyvnili moje jazdy, ale napokon beriem aj tretie miesto."1. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) 2:06:15,118 hod.2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +11,825 sek.3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +27,5314. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +27,6335. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +40,1216. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +41,6137. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +44,4758. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +46,6069. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo) +58,50510. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1:01,358 min.11. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:17,21212. Nicolas Latifi (Kan./Williams) +1:23,24913. Fernando Alonso (Šp./Alpine)14. Júki Cunoda (Jap./AlphaTauri)15. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) všetci + 1 kolo.Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin)Sergio Pérez (Mex./Red Bull)Nikita Mazepin (Rus./Haas)George Russell (V. Brit./Williams)Mick Schumacher (Nem./Haas)



1. Max Verstappen a Lewis Hamilton obaja po 369,5 bodov

3. Valtteri Bottas 218

4. Sergio Pérez 190

5. Charles Leclerc 158

6. Lando Norris 154

7. Carlos Sainz 149,5

8. Daniel Ricciardo 115

9. Pierre Gasly 100

10. Fernando Alonso 77

11. Esteban Ocon 72

12. Sebastian Vettel 43

13. Lance Stroll 34

14. Júki Cunoda 20

15. George Russell 16

16. Kimi Räikkönen 10

17. Nicholas Latifi 7

18. Antonio Giovinazzi 3

Mick Schumacher a Nikita Mazepin po 0 bodov



Pohár konštruktérov:



1. Mercedes 587,5 bodov

2. Red Bull 559,5

3. Ferrari 307,5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0