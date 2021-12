Goggiová ovládla v Lake Louise dva zjazdy a superobrovský slalom, hetrikom napodobnila Vonnovú z roku 2015 (video)

Historický zápis

Vedie Shiffrinová

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Talianska zjazdárka Sofia Gogggiová predviedla na severoamerickom kontinente málo vídaný kúsok. Počas troch dní v kanadskom Lake Louise triumfovala v troch pretekoch Svetového pohára, postupne ovládla dva zjazdy a napokon aj superobrovský slalom.Rovnaký počin predviedla v rovnakom zimnom stredisku Američanka Lindsey Vonnová v roku 2015. Goggiová sa vďaka 300-bodovému zásahu vyšvihla na tretie miesto vo Svetovom pohári, pred ňou zostali iba Američanka Mikaela Shiffrinová a Slovenka Petra Vlhová."Neuveriteľný deň pre mňa. Super G bola moja osobná výzva. V minulej sezóne som sa sústredila na zisk glóbusu za zjazd, preto som sa nemohla orientovať na super G. Teraz mi to vyšlo," uviedla 29-ročná Goggiová na portáli ORF. Rodáčka z Bergama má vďaka trojitému zásahu v Lake Louise už 14 prvenstiev v pretekoch SP v kariére, štyri pochádzajú zo super G.Goggiovej sa podaril v kanadskej provincii Alberta aj iný historický zápis. Triumfom v oboch zjazdoch natiahla sériu víťazstiev v tejto najrýchlejšej disciplíne zjazdového lyžovania na šesť. V zjazde nebola zdolaná od 18. decembra 2020. Odvtedy triumfovala vo Val d'Isere, St. Antone, dvakrát Crans Montane a aktuálne dvakrát v Lake Louise.Pre úplnosť treba dodať, že pre zranenie pravého kolena neštartovala na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. Na domácom snehu v Dolomitoch mala byť horúcou adeptkou na zlatú medailu. Nútene vynechala aj posledné dva zjazdy uplynulej sezóny Svetového pohára."Goggiová sa šnúrou šiestich víťazstiev v zjazde vyrovnala Američankám Lindsey Vonnovej a Picabo Streetovej. Vonnová to dokázala v sezóne 2009 / 2010 vrátane zisku olympijského zlata vo Vancouveri. Stretová ovládla šesť zjazdov za sebou ešte v roku 1995," napísal portál NBS Sports.V super G v Lake Louise výrazne zabodovali aj dve veľké súperky Petry Vlhovej. Úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová skončila druhá a Američanka Shiffrinová obsadila šiestu priečku.V boji o veľký glóbus vedie Shiffrinová po ôsmich pretekoch so 405 bodmi, druhá Vlhová má o 65 bodov menej. Slovenka však vynecháva aktuálny blok rýchlostných disciplín v Severnej Amerike aj Európe a súťažne sa predstaví až krátko pred Vianocami v dvoch obrovských slalomoch vo francúzskom Courcheveli.