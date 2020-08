Černákova Tampa je blízko ku konferenčnému finále, tréner Cassidy mal na Haláka ťažké srdce (video)

Trio Slovákov

Mal to chytiť

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Všestranný český útočník Ondřej Palát boduje, najužitočnejší hráč základnej časti uplynulého ročníka Rus Nikita Kučerov sa neváha zapájať do bránenia a v bránke chytá spoľahlivý Andrej Vasilevskij To boli základné stavebné kamene pri víťazstve Tampy Bay Lightning v sobotňajšom štvrtom zápase semifinále play-off Východnej konferencie nad Bostonom Bruins . "Blesky" v torontskej Scotiabank Arene triumfovali 3:1 a rovnakým skóre vedú aj v sérii hranej na štyri víťazstvá.Tímu z Floridy chýba už iba krôčik, aby sa druhýkrát v priebehu ostatných troch rokov predstavil v konferenčnom finále. "Chlapci to momentálne cítia. Dúfam, že to takto bude ďalej pokračovať," povedal tréner Lightning Jon Cooper "Hráme sebavedome, na ľade sa neulievame a snažíme sa robiť veci správne. Myslím si, že všetky štyri formácie hrajú dobrý hokej a to je obrovské plus," nadviazal dvojgólový Čech Palát.V stretnutí sa predstavilo aj trio slovenských hráčov - v drese Tampy zadák Erik Černák a na bostonskej strane ďalší obranca a kapitán Zdeno Chára spoločne s gólmanom Jaroslavom Halákom . Posledný menovaný čelil v zápase 26 strelám, z ktorých trikrát inkasoval.Kouč Bostonu Bruce Cassidy mal na 35-ročného Bratislavčana "ťažké srdce" pre druhý inkasovaný gól, pri ktorom puk preletel Halákovi ponad lapačku. "Mal to chytiť," poznamenal Cassidy.Okrem Paláta si dva body do štatistík pripísal aj spomenutý Kučerov. "Odohral skvelý zápas. Mohli sme to vidieť hneď od začiatku, keď skvele forčekoval Cháru. Keď váš hviezdny hráč robí takéto maličkosti, všetci si to všímajú a vedia, že hrá veľký zápas," zložil spoluhráčovi poklonu Palát."Myslím si, že ako kolektív sme sa mimoriadne zomkli a v našej obrannej hre sa teraz sústredíme aj na tie najmenšie detaily. Sme radi, že sme to dokázali, pretože v ofenzíve máme dosť schopností na strieľanie gólov," skonštatoval švédsky bek Victor Hedman , ktorý v 39. min zvýšil na priebežných 3:0. Piaty zápas série sa hrá v pondelok 1. septembra.