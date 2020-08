Messi neprišiel na testy na COVID-19, zrejme sa vydal cestou Neymara a trucuje

Neymarova cesta

Doložka o 700 miliónoch eur

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pôsobenie argentínskeho futbalistu Lionela Messiho v španielskom klube FC Barcelona sa pravdepodobne pomaličky chýli k smutnému koncu. Úradujúci najlepší svetový hráč sa v nedeľu nedostavil na povinné testovanie prítomnosti koronavírusu u hráčov a zamestnancov FCB, čo môže byť ďalší signál o nezvratnom odchode 33-ročného Argentínčana z mužstva "blaugranas".Ako uvádzajú španielske médiá, Messi sa s veľkou pravdepodobnosťou vybral cestou Brazílčana Neymara spred troch rokov, ktorý si vtedy chcel nerešpektovaním povinností vytrucovať prestup do parížskeho St. Germain . FC Barcelona vo vyhlásení uviedol, že Messi bol jediný hráč, ktorý sa v nedeľu nepodrobil testom v tréningovom centre.Messi pred niekoľkými dňami prostredníctvom poštovej služby burofax informoval FC Barcelona, že hodlá využiť klauzulu v zmluve o okamžitom odchode bez akéhokoľvek nároku klubu na odstupné.Organizácia z Camp Nou sa bráni, že Messi už v ročníku 2019/2020 premeškal lehotu na takýto krok, no hráč a jeho právnici argumentujú tým, že sú v práve a lehotu stihli, keďže sezóna sa pre pandémiu koronavírusu skončila neskôr.Dlhoročný Messiho zamestnávateľ upozorňuje na doložku o 700 miliónoch eur, ktoré musí zaplatiť záujemca o jeho služby v prípade, že odíde pred vypršaním súčasného kontraktu platného do konca sezóny 2020/2021.Rodák z argentínskeho Rosaria údajne predstaviteľom klubu oznámil, že si chce sadnúť za rokovací stôl. Tí však v sobotu uviedli, že hráčovi odchod len tak ľahko neumožnia a chcú, aby kariéru ukončil v katalánskom klube.Messi sa počas pôsobenia na Camp Nou rekordne šesťkrát stal najlepším futbalistom na svete a z klubového pohľadu vyhral prakticky všetky domáce aj medzinárodné trofeje.Najmä počas ostatných 12 rokov bol telom aj dušou FCB. O jeho fenomenálnom zakončení svedčí aj fakt, že sa stal sedemkrát najlepším strelcom La Ligy vrátane aktuálne skončenej pre FC Barcelona neúspešnej sezóny.