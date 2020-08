Sagan si opäť oblečie zelený dres. Prvú etapu Tour de France popísal ako šialenú a nebezpečnú

Vyhli sa väčším pádom

Ťažká etapa so šialeným záverom

Pelotón čaká poriadna šichta

30.8.2020 - Štvrté miesto na rýchlostnej prémii a piate v cieli. Peter Sagan bojoval v úvodnej etape posunutej Tour de France na oboch obľúbených frontoch a napokon mu to vynieslo zelený dres pre nedeľňajšiu druhú etapu.V bodovacej súťaži síce zatiaľ s 29 bodmi zďaleka nie je lídrom, ale vyššie postavení jazdci Nór Alexander Kristoff a Dán Mads Pedersen sa oblečú do žltého, resp, bieleho trička lídrov celkovej klasifikácie, resp. poradia do 25 rokov."Peter pozbieral nejaké body na šprintérskej prémii a cieľovú čiaru preťal na piatom mieste. Určite to mohlo byť aj lepšie, ale celkovo sme spokojní. Vyhli sme sa väčším pádom a tešíme sa na druhú etapu," zhodnotil športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Enrico Poitschke na tímovom webe.Úvodnú etapu 107. ročníka "Starej dámy" sprevádzali dážď a nepríjemné pády. Nevyhli sa im ani veľké mená pre celkové poradie Thibaut Pinot, Miguel Ángel López, Richie Porte či elitní šprintéri Caleb Ewan a Giacomo Nizzolo. A jednotlivé tímy už hlásia aj prvých "odpadlíkov".Španiel Rafael Valls zo stajne Bahrain McLaren má zlomenú stehennú kosť a na pretekoch pretekoch skončil. Najhoršie je na tom zrejme tím Lotto Soudal, ktorí bude od nedele bez Philippa Gilberta aj Johna Degenkolba.Skúsený Belgičan si pri páde zlomil jabĺčko v kolene a inokedy energický Nemec zasa prišiel do cieľa po časovom limite. Petrovi Saganovi sa pády vyhli, ale záverečný trochu chaotický šprint v protivetre sa neodohral podľa jeho predstáv. Cieľom na Promenade des Anglais prešiel na piatom mieste."Bola to ťažká etapa so šialeným záverom. Posledných päť kilometrov sa jazdilo v protivetre a cyklisti v balíku boli nervózni. Pri takýchto šprintoch v protivetre je to často lotéria a v závere potrebujete aj trochu šťastia," zhodnotil Sagan. Zatiaľ čo neskorší víťaz Kristoff si pomohol aj taktickou jazdou za Saganom, slovenský cyklista sa už za disponovaným Nórom v samom závere nevyviezol."Bolo tam veľa pádov a celkovo to bolo dosť nebezpečné. V Nice predtým dlhší čas nepršalo a keď počas etapy začalo pršať, bolo to ako na ľade. Nakoniec sme sa v pelotóne dohodli, že posledný zjazd sa akoby neutralizuje a pôjde sa pomaly a že pridáme až na rovine do cieľa. A záver? Bol som až príliš vpredu a chýbalo mi aj trochu šťastia," doplnil Sagan pre RTVS.Športový riaditeľ Poitschke súhlasil so Saganom v rozhodnutí pelotónu spomaliť na klzkej ceste v zjazde niekoľko kilometrov pred cieľom."Správne rozhodnutie. Bolo tam príliš veľa pádov a aj my sme sa zaplietli do jedného či dvoch. Našťastie, naši pretekári sú v pohode, zostalo to bez následkov. Naším cieľom v tejto etape bolo zostať v bezpečí, lebo dážď najmä v zjazdoch vytváral nebezpečné situácie. Myslím si, že to naši jazdci zvládli," skonštatoval Poitschke.Sagan bude v nedeľňajšej druhej etape opäť so štartom aj cieľom v Nice (186 km) svietiť v pelotóne vo svojej obľúbenej zelenej farbe. Svoju pozornosť zrejme zameria iba na šprintérsku prémiu, ktorá príde na rad v Lac du Broc už po necelých 16 km.Potom totiž budú nasledovať dve jednotkové vrchárske prémie Col de la Colmiane a Col de Turini s 31 km do kopca a priemerným sklonom 6,3 a 7,4%. K tomu treba prirátať jednu "dvojku" Col d´Eze (7,8 km, 6,1%) a aj pár menších kopčekov v záverečných 40 km. Celkovo čaká na pelotón poriadna šichta s viac než 4000 nastúpanými metrami."Nedá sa to porovnať so sobotou. V nedeľu to už bude etapa na celkové poradie. Ja sa pokúsim prísť do cieľa v limite," podotkol Sagan.