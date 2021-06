Černákova Tampa uštedrila výprask Islanders 8:0, Vasilevskij vychytal štvrtý shutout v kariére (video)

Tampa má všetky tromfy

Druhá najdlhšia séria v histórii

Dostanú sa von "priškrtení" Islanders?

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zranený slovenský obranca Erik Černák vôbec nechýbal hokejistom Tampy Bay v piatom zápase semifinále bojov o Stanleyho pohár . Obhajca titulu na domácom ľade uštedril tímu New York Islanders výprask 8:0 a pred šiestym dielom série má prvý postupový "mečbal".Tento výsledok je na jednej strane najvyššie víťazstvo Tampy Bay v play-off a zároveň najvyššia prehra New York Islanders v ich klubovej histórii vo vyraďovacej časti.Kapitán Lightning Steven Stamkos strelil dva góly a pridal aj asistenciu, rovnaký kanadský zápis predviedol ďalší útočník Alex Killorn a brankár Andrej Vasilevskij vychytal 21 zákrokmi štvrtý shutout v play-off v kariére a tretí v aktuálnej sezóne.Tampa Bay od 1. kola play-off v roku 2019 neprehrala dva po seba idúce zápasy, takže pred vyvrcholením série má všetky tromfy v rukách."Je to o nastavení v našich hlavách a všetko sa začína u brankára. 'Vasy' má úžasnú schopnosť odraziť sa k lepšiemu výkonu bez ohľadu na to, či sa mu predtým darilo alebo nie. Prehry berie osobne, po víťazstvách chváli celé mužstvo. V tomto zápase bol vynikajúci. Po jeho zákrokoch sme získali na hokejky istotu a ďalšími gólmi súpera zlomili," skonštatoval Steven Stamkos.Elitný ruský útočník Tampy Bay Nikita Kučerov vďaka trom asistenciám bodoval v ôsmom zápase za sebou, jeho kanadský spoluhráč Brayden Point zasa skóroval v ôsmom zápase bez prerušenia. Je to druhá najdlhšia séria v histórii play-off o Stanleyho pohár.Kučerov má na čele produktivity play-off 27 bodov (5+22), druhý Point 18 bodov (13+5). Aj ďalšie tri priečky patria hráčom obhajcu trofeje v poradí Steven Stamkos (17 bodov), Alex Killorn a Victor Hedman so 16 bodmi."Vyzerá to výborne, ale toto je play-off. Nejde o štatistiky jednotlivcov, ale úspech tímu. Rátajú sa len víťazstvá mužstva a tie zatiaľ prichádzajú," pousmial sa Brayden Point.Hostia z New Yorku majú necelé dva dni na to, aby sa dali dokopy a doma sa pokúsili vynútiť siedmy rozhodujúci duel opäť na ľade Tampy Bay."Len najlepší výkon každého hráča nám umožní dať si šancu na návrat do Tampy. Ak nás už nemotivuje tento výprask, tak potom už asi nič. Momentálne sme priškrtení, ale pokúsime sa ešte z toho dostať von," naznačil tréner NY Islanders Barry Trotz Podľa trénera Tampy Bay Jona Coopera má Černák zranenie v hornej časti tela, ktoré pochádza ešte z tretej tretiny štvrtého zápasu tejto série. Zatiaľ nie je známe, či bude môcť nastúpiť v stredajšom zápase číslo 6.