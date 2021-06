Kližan zrejme odohral posledný zápas v kariére, v prvom kole kvalifikácie Wimbledonu podľahol Kolářovi

Hladká prehra

Niekoľko skvelých výsledkov

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Martin Kližan má, pravdepodobne, po kariére. V úvode júna totiž avizoval, že jeho poslednou zastávkou na profiokruhu bude londýnsky Wimbledon , v jeho kvalifikácii však skončil expresne rýchlo už v prvom kole kvalifikácie.V utorok bol nad sily 31-ročného Bratislavčana český tenista Zdeněk Kolář , ktorému Kližan za 58 minút podľahol hladko 1:6, 2:6. V aktuálnom rebríčku ATP patrí slovenskému hráčovi 203. pozícia, Kolář figuruje na 221. priečke. Kližan bol v dvojhre najvyššie na 24. pozícii v roku 2015.Grandslamovým maximom Kližana je 4. kolo na newyorskom US Open v roku 2012, okrem toho do 3. kola prenikol dvakrát na Roland Garros v Paríži (2014 a 2019) a raz na Australian Open v Melbourne (2014).Na okruhu ATP sa sedemkrát prebojoval do singlového finále a až šesťkrát ho aj vyhral. Naposledy to bolo v auguste 2018 v rakúskom Kitzbüheli. Mimoriadnu finálovú bilanciu má aj vo štvorhre, v ktorej uspel v každej zo štyroch účastí.Počas kariéry dosiahol niekoľko skvelých výsledkov, z hráčov Top 10 zdolal aj Rakúšana Dominica Thiema (2018), Španiela Rafaela Nadal , Japonca Keia Nišikoriho (2014) či Francúza Jo-Wilfrieda Tsongu (2012).