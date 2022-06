Slovenské volejbalistky v treťom dueli Európskej ligy podľahli Češkám, podľa trénera hrali na konci nepresne a bez emócií

Hrali nepresne a bez emócií

Neúspešný záver druhého setu

Hráčky mohli podať lepší výkon

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli ani v treťom zápase Európskej ligy žien 2022. V sobotu podľahli v Karlových Varoch domácim Českám 1:3 na sety a zostali na poslednom treťom mieste v tabuľke B-skupiny bez bodového zápisu.Do vyraďovacej časti turnaja už nemôžu postúpiť, keďže ich čaká už len stredajší odvetný duel proti Chorvátkam v Poprade (16.30 h). Na zatiaľ stopercentné vedúce Česky strácajú deväť bodov.Slovenky v úvodnom stretnutí turnaja prehrali vo Varaždine s Chorvátkami 0:3, potom v Nitre podľahli Češkám 1:3. V treťom zápase uspeli v prvom sete 25:23, v druhom dohnali stratu a vyrovnali stav na 23:23."Prvé dva sety sme hrali dobre takticky aj technicky. Čo sme si povedali, to dievčatá dodržiavali. Škoda koncovky druhého setu, kde nám „utieklo“ pár lôpt. Inak sme mohli viesť 2:0 na sety. Potom bolo vidieť úpadok našej hry. Hrali sme nepresne a bez emócií. Tretí a štvrtý set sme nehrali dobre. V prvých dvoch setoch sme hrali dobrý volejbal a na tom musíme stavať," uviedol tréner Michal Mašek, citoval ho oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.Viaceré slovenské hráčky sa zhodli, že práve neúspešný záver druhého setu bol rozhodujúci. Po ňom už Češky nedokázali zastaviť."V prvom sete sme dobre podávali aj prihrávali. V druhom sme prehrali koncovku a práve to rozhodlo celý zápas. Musíme sa z toho poučiť a pripraviť sa na posledný zápas proti Chorvátkam, ktorý nás čaká v stredu v Poprade. Chceme tam predviesť dobrý volejbal,“ povedala slovenská kapitánka Lenka Ovečková "Škoda našej hry v druhom sete. Ktovie, ako by sa ten zápas vyvíjal ďalej. Prehrávali sme o viac ako šesť bodov a skvele sme to dotiahli do koncovky. V treťom a štvrtom sete sme sa trápili v útoku. Češky nám odskočili a nevedeli sme dohnať ich náskok. Bohužiaľ, nevyšlo nám to. Máme veľa dobrých momentov, len musíme byť stále trpezlivé a verím, že sa to v Poprade zlomí. Dúfam, že nás príde podporiť čo najviac fanúšikov! Chceli by sme sa rozlúčiť so Zlatou Európskou ligou víťazne,“ dúfa Ema Magdinová.„Myslím si, že sme mohli podať lepší výkon. V prvom sete sme na nich vyleteli. Dobre sme bránili a hrali sme odvážne na útoku. Škoda, že nám to nevydržalo aj v nasledujúcom sete, kedy sme trochu poľavili v koncentrácii a museli sme doťahovať nepriaznivý stav. Tretí a štvrtý set mali Češky už vo svojich rukách. Dobre nás bránili, my sme sa už potom trápili v útoku a spravili sme veľa vlastných chýb,“ doplnila univerzálka Karin Šunderlíková.