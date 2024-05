Čerpanie starých eurofondov presiahlo sto percent, je potrebné uzavrieť ešte viac ako sto miliónov eur

100-percentné využitie alokácie

23.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko využilo zo zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 - 2020, ktoré ešte nie je uzavreté, 14,97 mld. eur. Podľa stavu k 10. máju je to 103,21 % oproti plánovanej sume 14,5 mld. eur v desiatich programoch.Po zohľadnení fondov a kategórií regiónov je potrebné pre 100-percentné využitie alokácie administratívne ukončiť ešte 115,7 mil. eur z prostriedkov EÚ.Vyplýva to z informácie o stave implementácie eurofondov v období 2014 - 2020 a v novom období v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, vláda ju prerokovala na štvrtkovom zasadnutí.Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ) na tlačovej besede upozornil, že počas predošlej úradníckej vlády Ľudovíta Ódora boli v rámci predošlého obdobia nadzmluvnené projekty o 363 miliónov eur, ktoré neboli ničím kryté. Týka sa to projektov v Integrovanom regionálnom operačnom programe s alokáciou 2 miliardy eur.„Nadkontrahovanie musel a musí zaplatiť štát a pritom sme takmer miliardu eur presúvali na energo pomoc," uviedol minister investícií.Citoval aj vtedajšieho ministra financií Michala Horvátha , ktorý na problém kontrahovania v uvedenom programe poukázal s tým, že sa tým porušujú dva zákony.„Keby sa tieto peniaze nevyplatili mestám a obciam, vyšším územným celkom, tak by nám hrozili žaloby. Boli to peniaze na podpísané projekty," povedal Richard Raši. Samosprávy, prijímatelia podľa neho netušili, že sa rozdávajú europeniaze, ktoré nie sú. V súvislosti s porušením zákonov avizoval trestné oznámenie.