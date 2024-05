Estetická medicína v dnešných dňoch už nie je tabuizovanou témou

Botoxové pery neexistujú!

Botulotoxín

Kyselina hyalurónová

23.5.2024 (SITA.sk) -Estetická medicína počas posledných niekoľkých dekád prešla významným pokrokom. Hoci snahy o dosiahnutie zlepšenia vizáže siahajú až do starobylého Egypta. V minulosti dominovali v podstate len dve cesty – jednoduchá klasická starostlivosť o kožu, tzv. "kozmetika" poskytujúca len nepatrné zlepšenia vizáže mladších ľudí alebo invazívne nezvratné chirurgické zákroky vyžadujúce celkovú anestéziu a relatívne dlhú rekonvalescenciu.Aktuálne však pacienti čoraz častejšie vyhľadávajú ambulantné, menej invazívne zákroky zahŕňajúce výplne kyselinou hyalurónovou, prácu s vráskami a tvárovými vektormi pomocou botulotoxínu, okamžitý lifting ochabnutých čŕt pomocou mezonití, medicínske lasery na pestré pole kožných problémov ako aj prístrojové tvarovanie postavy a mnohé ďalšie."Tieto metódy ponúkajú dramatické a okamžité výsledky, oproti chirurgickému zákroku nižšie riziko nezvratných komplikácií a skutočne veľmi krátku dobu hojenia. Hoci tiež majú svoj pôvod na operačnej sále, postupne sa presunuli na kliniky krásy, kde ich vykonávajú lekári špecializujúci sa prevažne v dermatológii, plastickej chirurgii a čeľustno-tvárovej chirurgii," hovorí, ktorá okrem vlastnej ambulantnej praxe, pôsobí i ako špecialista v odbore estetickej dermatológie a komplikácií súvisiacich s ňou.Vďaka jednoduchšej vykonateľnosti sa im venuje stále viac lekárov a stávajú sa tak geograficky aj finančne dostupnejšími pre čoraz e viac ľudí. S ich vzrastajúcou popularitou ide ruka v ruke aj akási väčšia akceptovateľnosť týchto zákrokov zo strany verejnosti. "Ambulantné estetické zákroky prestávajú byť nepísaným tabu, a kým sa, pred 15 rokmi, pacienti skrývali pri odchode z kliniky šatkami a okuliarmi cez pol tváre, dnes sa úpravy nehanbí priznať veľká časť pacientov a považujú ich za normálnu a žiadúcu telesnú údržbu, porovnateľnú napríklad so zubnou hygienou," vysvetľuje doktorka Dušička Martišková, ktorá predstaví niekoľko najvyhľadávanejších zákrokov i materiály, ktoré sa pri ošetreniach používajú."Určite mi dá mnoho kolegov z odboru za pravdu, že keď začuje, ako sa niekto rozčuľuje nad "botoxovými perami", tak ho zľahka nadvihne zo stoličky. Pery sa totiž nezväčšujú botulotoxínom, ale kyselinou hyalurónovou. Botulotoxín má úplne iné použitie. Dnes sa na tieto dve diametrálne odlišné látky a rozdiel v ich využití pozrieme bližšie," ozrejmuje odborníčka.Väčšina ľudí ho pozná pod pojmom "botox", hoci to je v skutočnosti len jeden z firemných názvov tohto liečiva. Ide o látku, ktorá je schopná dočasne blokovať pohyb svalu pokiaľ sa doň aplikuje injekčne. "Pri správne zvolených anatomických lokalitách vieme takto odstrániť vrásky, podvihnúť poklesnuté obočie a rozžiariť pohľad či zúžiť čeľusť. Dokáže tiež vyhladiť krk, nadvihnúť špičku nosa alebo odstrániť potenie, napr. v podpazuší. Priznávam, botulotoxín dokáže v špecifických prípadoch aj veľmi diskrétne zväčšiť hornú peru, ale toto použitie je zriedkavé a vhodné len pre vybraných pacientov," vysvetľuje pani doktorka. Efekt botulotoxínu v závislosti od miesta použitia vydrží asi 3 – 6 mesiacov.Je to telu vlastná, gélovitá, číra látka, v ktorej plávajú naše bunky. Má neobyčajne silnú schopnosť viazať vodu – 1 gram kyseliny hyalurónovej dokáže na seba naviazať až 16 litrov vody! Čím sme starší, tým jej máme v sebe menej, preto aj naše tkanivá vekom logicky strácajú podiel vody a objem."Pokiaľ ju injekčne aplikujeme do tkaniva, dokážeme ho nielen hydratovať a prinavrátiť mu mladší a vypnutejší vzhľad, ale v prípade hustého želatínového typu kyseliny hyalurónovej, ktorú označujeme pojmom výplň, vieme rekonštruovať atraktívne objemy tváre, ktoré sa vekom stratili. Ide zvyčajne o oblasť líc, pier, spánkov, sánky či vyplnenie kruhov pod očami," približuje MUDr. Vanda Dušička Martišková"U mladších pacientov volíme techniky, ktorými vhodným a citlivým spôsobom modelujeme črty, ktoré im príroda nenadelila. Ľudom v strednej Európe napríklad často chýba potrebný objem v oblasti brady, Briti by zase privítali plnšie slovanské líčka. V poslednej dobe je veľmi obľúbená tzv. tekutá rhinoplastika, teda nechirurgická úprava tvaru nosa, čím dokážeme nos okamžite vyrovnať, zjemniť alebo nadvihnúť do milej dievčenskej špičky. Najčastejšie sa však v ambulancii stretávame s požiadavkou na zväčšenie pier, hoci pacient nezriedka následne odchádza spokojný s úplne iným zákrokom, z ktorého má väčší úžitok," dodáva lekárka.Cieľom týchto úprav je harmonizovať proporcie tváre tak, aby pacient pôsobil čo najestetickejšie. Ideálne črty je dokonca možné vyjadriť aj matematicky – proporciami tzv. zlatého rezu, resp. čísla Pí. Geometrické tvary odvodené od tohto čísla sa v európskej kultúre považujú za esteticky veľmi príťažlivé a ich vyjadrenie môžeme nájsť aj v ľudskej tvári.O tom, že MUDr. Vanda Dušička Martišková je naslovovzatá odborníčka, svedčí fakt, že ako jediná pôsobí ako konzultant pre manažment komplikácií v súvislosti s aplikáciou kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu pre Slovenskú a Českú republiku pod záštitou medzinárodnej organizácie Allergan Medical Institute.MUDr. Vanda Dušička Martišková v súčasnosti pôsobí ako lekár vo vlastnej praxi estetickej dermatológie – DERMATELIÉR . Vzhľadom na úspešné absolvovanie početných kurzov, týkajúcich sa aplikácie výplňových materiálov, ako aj workshopov, venujúcich sa aplikácii mezonití, sa primárne zameriava práve na spomínané zákroky. Svoje odborné znalosti a skúsenosti uplatňuje aj v ďalších zákrokoch estetickej dermatológie, ku ktorým patria rôzne typy chemického peelingu či rôzne typy laserovej a prístrojovej terapie.