|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Čerstvé hlavičky sú späť: Kaufland štartuje 8. ročník a spúšťa registráciu
Tagy: Čerstvé hlavičky PR
Pravidelné ovocno-zeleninové nádielky, hravé vzdelávanie a budovanie pozitívneho vzťahu k vyváženej strave, to všetko prináša Kaufland do tried vďaka projektu Čerstvé hlavičky. Do jeho 8. ročníka sa ...
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Pravidelné ovocno-zeleninové nádielky, hravé vzdelávanie a budovanie pozitívneho vzťahu k vyváženej strave, to všetko prináša Kaufland do tried vďaka projektu Čerstvé hlavičky. Do jeho 8. ročníka sa materské aj základné školy z celého Slovenska môžu prihlásiť od 5. marca 2026.
Čokoládová tyčinka na desiatu, sladený nápoj v ruke a zelenina len sporadicky, ako povinná príloha k obedu. Aj tak dnes často vyzerá jedálniček mnohých školákov, čo sa postupne odráža aj na rastúcom výskyte nadváhy a obezity, ktorá sa mladej generácie týka čoraz častejšie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom odporúča, aby deti počas dňa skonzumovali aspoň päť porcií ovocia a zeleniny, keďže ich pravidelný prísun zohráva kľúčovú úlohu pri zdravom vývine organizmu a prevencii civilizačných ochorení.
Realita je však často odlišná, a tak Kaufland opäť prichádza s projektom Čerstvé hlavičky. Chce ním deti odmalička motivovať k tomu, aby si ovocie a zeleninu obľúbili a stala sa pre ne prirodzenou a obľúbenou súčasťou jedálnička. S cielenou podporou vyváženého stravovania obchodný reťazec začal v roku 2018 a aktuálne otvára registráciu do nového ročníka.
"Čerstvé hlavičky sú pre nás viac než len projekt. Podporujú deti, ich zvedavosť, aj malé každodenné momenty, ktoré nenápadne ovplyvňujú ich stravovacie návyky. Keď má mladá generácia pravidelne na očiach aj na tanieri ovocie a zeleninu, stáva sa samozrejmou súčasťou jej jedálnička a postupne si ju obľúbi. Práve vďaka osobným skúsenostiam si škôlkari aj školáci prirodzene budujú pozitívny vzťah k jedlu a k vyváženému stravovaniu, ktorý si neskôr prenesú aj do dospelosti," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Do projektu sa môžu zapojiť všetky materské aj základné školy po celom Slovensku. Kaufland štartuje prihlasovanie na stránke www.cerstvehlavicky.sk, ktoré prebieha od 5. do 25. marca 2026 a dáva tak školským zariadeniam šancu súťažiť o pravidelné dodávky ovocia a zeleniny.
V 8. ročníku Čerstvých hlavičiek ich môže vyhrať 88 materských a 88 základných škôl, čo zodpovedá počtu predajní reťazca naprieč Slovenskom. Každá predajňa poskytne svojej partnerskej škôlke a škole raz týždenne nádielku čerstvých vitamínov na celý školský rok 2026/27. Deti tak vďaka Kauflandu môžu priamo v triedach desiatovať jablká, banány, hrozno, ale aj exotické ovocie ako hurmikaki či marakuja, ktoré im otvárajú priestor na spoznávanie nových chutí. O víťazoch rozhodne verejné hlasovanie a školské zariadenia v ňom budú rozdelené do veľkostných kategórií, aby rovnakú šancu na výhru mali materské aj základné školy s menším aj väčším počtom žiakov.
Čerstvé hlavičky neprinášajú do tried len pravidelné ovocno-zeleninové nádielky. Vzdelávacie aktivity prostredníctvom webinárov, workshopov či pracovných zošitov približujú najmladšej generácii tému vyváženého stravovania zrozumiteľnou a hravou formou. Že to má na ich návyky reálny vplyv, dokazujú aj výsledky prieskumu, ktorý Kaufland vlani uskutočnil v 158 školských zariadeniach zapojených do predchádzajúceho ročníka projektu. Až 49 % z 815 opýtaných rodičov vníma, že ich deti začali konzumovať viac ovocia a zeleniny, pričom až 55 % z nich doma často rozpráva o vitamínových nádielkach, ktoré do lavíc dostávajú. Viac ako polovica rodičov uviedla, že Čerstvé hlavičky zmenili spôsob, akým pripravujú desiatu pre svoje deti, a zároveň až 25 % z nich začalo nakupovať ovocie a zeleninu častejšie.
Kaufland, ktorý v aktuálnom školskom roku motivuje k vyváženého stravovaniu viac ako 25 000 škôlkarov a žiakov, doteraz do školských zariadení venoval viac ako 1 200 ton debničiek naplnených vitamínmi. Čerstvé hlavičky tak dokazujú, že budovanie pozitívneho vzťahu k ovociu a zelenine sa u detí môže začať nenápadne jednou desiatou, až sa postupne stane prirodzenou súčasťou ich života aj v dospelom veku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čerstvé hlavičky sú späť: Kaufland štartuje 8. ročník a spúšťa registráciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Čokoládová tyčinka na desiatu, sladený nápoj v ruke a zelenina len sporadicky, ako povinná príloha k obedu. Aj tak dnes často vyzerá jedálniček mnohých školákov, čo sa postupne odráža aj na rastúcom výskyte nadváhy a obezity, ktorá sa mladej generácie týka čoraz častejšie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom odporúča, aby deti počas dňa skonzumovali aspoň päť porcií ovocia a zeleniny, keďže ich pravidelný prísun zohráva kľúčovú úlohu pri zdravom vývine organizmu a prevencii civilizačných ochorení.
Realita je však často odlišná, a tak Kaufland opäť prichádza s projektom Čerstvé hlavičky. Chce ním deti odmalička motivovať k tomu, aby si ovocie a zeleninu obľúbili a stala sa pre ne prirodzenou a obľúbenou súčasťou jedálnička. S cielenou podporou vyváženého stravovania obchodný reťazec začal v roku 2018 a aktuálne otvára registráciu do nového ročníka.
"Čerstvé hlavičky sú pre nás viac než len projekt. Podporujú deti, ich zvedavosť, aj malé každodenné momenty, ktoré nenápadne ovplyvňujú ich stravovacie návyky. Keď má mladá generácia pravidelne na očiach aj na tanieri ovocie a zeleninu, stáva sa samozrejmou súčasťou jej jedálnička a postupne si ju obľúbi. Práve vďaka osobným skúsenostiam si škôlkari aj školáci prirodzene budujú pozitívny vzťah k jedlu a k vyváženému stravovaniu, ktorý si neskôr prenesú aj do dospelosti," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Do projektu sa môžu zapojiť všetky materské aj základné školy po celom Slovensku. Kaufland štartuje prihlasovanie na stránke www.cerstvehlavicky.sk, ktoré prebieha od 5. do 25. marca 2026 a dáva tak školským zariadeniam šancu súťažiť o pravidelné dodávky ovocia a zeleniny.
V 8. ročníku Čerstvých hlavičiek ich môže vyhrať 88 materských a 88 základných škôl, čo zodpovedá počtu predajní reťazca naprieč Slovenskom. Každá predajňa poskytne svojej partnerskej škôlke a škole raz týždenne nádielku čerstvých vitamínov na celý školský rok 2026/27. Deti tak vďaka Kauflandu môžu priamo v triedach desiatovať jablká, banány, hrozno, ale aj exotické ovocie ako hurmikaki či marakuja, ktoré im otvárajú priestor na spoznávanie nových chutí. O víťazoch rozhodne verejné hlasovanie a školské zariadenia v ňom budú rozdelené do veľkostných kategórií, aby rovnakú šancu na výhru mali materské aj základné školy s menším aj väčším počtom žiakov.
Čerstvé hlavičky neprinášajú do tried len pravidelné ovocno-zeleninové nádielky. Vzdelávacie aktivity prostredníctvom webinárov, workshopov či pracovných zošitov približujú najmladšej generácii tému vyváženého stravovania zrozumiteľnou a hravou formou. Že to má na ich návyky reálny vplyv, dokazujú aj výsledky prieskumu, ktorý Kaufland vlani uskutočnil v 158 školských zariadeniach zapojených do predchádzajúceho ročníka projektu. Až 49 % z 815 opýtaných rodičov vníma, že ich deti začali konzumovať viac ovocia a zeleniny, pričom až 55 % z nich doma často rozpráva o vitamínových nádielkach, ktoré do lavíc dostávajú. Viac ako polovica rodičov uviedla, že Čerstvé hlavičky zmenili spôsob, akým pripravujú desiatu pre svoje deti, a zároveň až 25 % z nich začalo nakupovať ovocie a zeleninu častejšie.
Kaufland, ktorý v aktuálnom školskom roku motivuje k vyváženého stravovaniu viac ako 25 000 škôlkarov a žiakov, doteraz do školských zariadení venoval viac ako 1 200 ton debničiek naplnených vitamínmi. Čerstvé hlavičky tak dokazujú, že budovanie pozitívneho vzťahu k ovociu a zelenine sa u detí môže začať nenápadne jednou desiatou, až sa postupne stane prirodzenou súčasťou ich života aj v dospelom veku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čerstvé hlavičky sú späť: Kaufland štartuje 8. ročník a spúšťa registráciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čerstvé hlavičky PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozícia kritizuje Pellegriniho rozhodnutie ohľadom sankcie pre Pavla Gašpara, hovorí o výsmechu verejnosti – VIDEO
Opozícia kritizuje Pellegriniho rozhodnutie ohľadom sankcie pre Pavla Gašpara, hovorí o výsmechu verejnosti – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pitbull rozširuje svoje európske turné a nevynechá ani Slovenko!
Pitbull rozširuje svoje európske turné a nevynechá ani Slovenko!