Štvrtok 5.3.2026
Úvodná strana
05. marca 2026
Opozícia kritizuje Pellegriniho rozhodnutie ohľadom sankcie pre Pavla Gašpara, hovorí o výsmechu verejnosti – VIDEO
Prezident si z nás všetkých robí srandu, hodnotí rozhodnutie Petra Pellegriniho ohľadom sankcie pre šéfa Slovenskej informačnej služby
5.3.2026 (SITA.sk) - Prezident si z nás všetkých robí srandu, hodnotí rozhodnutie Petra Pellegriniho ohľadom sankcie pre šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara predseda opozičného Progresívneho Slovenka Michal Šimečka. Hlava štátu totiž rozhodla, že Gašparovi pre účasť na minuloročnej autonehode v Nitre uloží zrážku zo mzdy vo výške 15 percent na dobu jedného mesiaca.
Ako Šimečka v tejto súvislosti zdôraznil, šéf SIS na nepriznanom „hračkárskom“ žltom aute obiehal, kde nemal, ohrozil rodinu a potom arogantne urážal všetkých naokolo. Človek, ktorého plat aj s odmenami sa musí pohybovať v desaťtisícoch eur, sa na tomto podľa lídra progresívcov niekde akurát tak dobre zabáva. „Syn obžalovaného Tibora Gašpara nikdy nemal byť vymenovaný za šéfa tajnej služby,“ vyhlásil Šimečka.
Podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) je rozhodnutie prezidenta nedostatočný a neprimeraný krok, ktorý vysiela nebezpečný signál o dvojakom metri pre mocných a spriaznených so súčasnou vládnou koalíciou. Predseda liberálov Branislav Gröhling v tejto súvislosti uviedol, že prezident Pellegrini nevyužil príležitosť postaviť sa na stranu verejnosti.
„Musím povedať, že som bol z vyjadrenia prezidenta veľmi prekvapený. Neobstál ani v rámci faktov, ani v očakávaniach ľudí. Mal na výber – mohol sa postaviť na stranu občanov, ktorí dodržiavajú pravidlá a platia dane, alebo na stranu tých, ktorí hovoria o prevratoch a pravidlá ohýbajú. Prezident si vybral,“ skonštatoval Gröhling s tým, že výsledkom je rozhodnutie, ktoré pôsobí ako výsmech verejnosti. Pri plate, ktorý presahuje stotisíc eur ročne, je podľa Gröhlinga rozhodnutie prezidenta normálny výsmech všetkým občanom.
„Prezident to ešte obhajoval tým, že išlo o prekročenie rýchlosti o štyri kilometre za hodinu. Celé to vyznelo ako obrovská fraška, ktorá sa dá prirovnať k fúkaniu Andreja Danka na druhý deň po zrámovaní semafora,“ dodal Gröhling.
Hnutie Slovensko považuje rozhodnutie prezidenta o disciplinárnom treste pre riaditeľa SIS Gašpara za nedostatočné. Podľa hnutia ide o situáciu, ktorá mala mať oveľa vážnejšie politické dôsledky.
„Pavol Gašpar mal skončiť vo funkcii v momente, ako si vymyslel rozprávku o gruzínskom prevrate. Keďže sa tak nestalo, Peter Pellegrini nesie plnú politickú zodpovednosť za všetko, čo Pavol Gašpar robí ako riaditeľ SIS,“ povedal poslanec a podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel. Hnutie Slovensko zároveň zdôrazňuje, že vedenie bezpečnostných zložiek štátu musí byť založené na dôveryhodnosti, profesionalite a zodpovednosti.
„Ak tieto princípy nie sú naplnené, dôvera verejnosti v štátne inštitúcie je vážne ohrozená,“ upozornilo hnutie. O smiešnom rozhodnutí prezidenta hovorí aj Kresťanskodemokratické hnutie, keďže plat šéfa SIS je vyšší ako plat poslanca. „Je tu predsa aj morálna škoda. Ľudia vidia, ako sa správajú predstavitelia tejto vlády. Ako papaláši,“ vyhlásil poslanec Marián Čaučík.
