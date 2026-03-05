|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
|Denník - Správy
Pitbull rozširuje svoje európske turné a nevynechá ani Slovenko!
Pre obrovský záujem fanúšikov naprieč celým kontinentom pridáva nové arénové dátumy v rámci svojho masívneho turné "I’M BACK". V bratislavskej TIPOS aréne vystúpi 14. novembra 2026. Po ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Pre obrovský záujem fanúšikov naprieč celým kontinentom pridáva nové arénové dátumy v rámci svojho masívneho turné "I’M BACK". V bratislavskej TIPOS aréne vystúpi 14. novembra 2026.
Po sérii veľkolepých medzinárodných vystúpení a virálnom fanúšikovskom trende, ktorý premenil koncertné haly na more plešatých parochní – ikonického symbolu Pitbullovho imidžu – sa fanúšikovia môžu opäť tešiť na elektrizujúci, multigeneračný koncertný zážitok. Show ponúkne prierez jeho kariérou, svetoznáme hity aj okamžite rozpoznateľné "hymny" Pitbulla, a to všetko v rytme neutíchajúcej párty atmosféry.
Pitbull je jeden z najstálejších naživo vystupujúcich interpretov svojej generácie a dlhodobo patrí k dominantným menám svetových turné. Podľa údajov Billboard Boxscore počas svojej kariéry zarobil viac ako 250 miliónov dolárov a predal vyše 4,7 milióna vstupeniek po celom svete. Jeho posledné turné "Party After Dark Tour" sa stalo najväčším sólovým turné jeho kariéry – zahŕňalo viac než 50 koncertov v 13 krajinách a definitívne potvrdilo jeho reputáciu umelca, ktorý každú noc prináša naplno rozbehnutú party a nezabudnuteľné momenty pre fanúšikov.
Okrem novo oznámených koncertov v arénach bude Pitbull hlavnou hviezdou American Express presents BST Hyde Park v piatok 10. júla 2026, kde sa pokúsi o oficiálny zápis do Guinnessovej knihy rekordov za najväčšie zhromaždenie ľudí s plešatou čiapkou počas jeho hlavného vystúpenia - fenomén vedený fanúšikmi, láskyplne prezývaný "The Bald E’s".
Pitbull je držiteľom prestížneho ocenenia Grammy. Počas svojej kariéry nazbieral miliardy streamov a desiatky platinových ocenení. Bratislavu roztancuje nabitý hitmi, ktoré ovládli svetové rebríčky aj tanečné parkety – "Give Me Everything", "Timber", "Feel This Moment", "Hotel Room Service", "I Know What You Want", "International Love" či "Don´t Stop the Party".
Vstupenky na novo pridané koncerty budú dostupné v predpredaji pre fanúšikov zaregistrovaných na stránke www.pitbullmusic.com v stredu 11. marca od 10:00. Všeobecný predaj vstupeniek sa začne v piatok 13. marca o 10:00 na www.VIVIEN.sk a v sieti Ticketportal.
Jeho ikonickú koncertnú party ešte viac rozprúdi špeciálny hosť Lil Jon, ktorý stojí za klubovými bombami ako "Turn Down for What, Yeah!" či "Get Low". Spojenie týchto dvoch mien znamená jediné – bratislavská TIPOS aréna sa 14. novembra 2026 premení na obrovský tanečný parket plný energie, svetiel, tanca a nezabudnuteľnej atmosféry.
PITBULL
I´M BACK
14. NOVEMBER 2026/BRATISLAVA/TIPOS ARÉNA
Vstupenky v predaji od 13. marca 2026 od 10:00 hod.
v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Informačný servis
