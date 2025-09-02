|
Utorok 2.9.2025
Čerstvé hlavičky sú späť: Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane vyše 25-tisíc detí
V aktuálnom školskom roku získa pravidelné porcie ovocia a zeleniny vyše 25-tisíc detí. Z projektu Kauflandu sa stala obľúbená tradícia, ktorá úspešne mení stravovacie návyky najmenších. ...
2.9.2025 (SITA.sk) - V aktuálnom školskom roku získa pravidelné porcie ovocia a zeleniny vyše 25-tisíc detí. Z projektu Kauflandu sa stala obľúbená tradícia, ktorá úspešne mení stravovacie návyky najmenších.
Deti na Slovensku sa po prázdninách vracajú do tried nielen k spolužiakom a novým učebniciam, ale aj k zdravším jedálničkom. Obchodný reťazec od 2. septembra opäť spúšťa úspešný projekt Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému budú mať víťazné materské a základné školy každý týždeň zabezpečenú nádielku čerstvého ovocia a zeleniny. Kaufland tak vedie škôlkarov aj žiakov k pestrej a vyváženej strave. Snaží sa ich motivovať, aby mali ovocie a zeleninu nielen radi, ale aby sa stali prirodzenou súčasťou ich každodenného jedálnička.
Že sa to obchodnému reťazcu darí, potvrdzujú aj prieskumy, ktoré pravidelne uskutočňuje medzi partnerskými školskými zariadeniami. Tento rok sa do prieskumu zapojilo viac ako 1 000 respondentov z radov pedagógov aj rodičov a jeho výsledky hovoria jasne. Čerstvé hlavičky pozitívne formujú stravovacie návyky najmladšej generácie. Aj vďaka projektu si až 38 % žiakov začalo na desiatu nosiť viac ovocia aj zeleniny, a zároveň až 58 % rodičov zmenilo spôsob, akým desiatu pre svojich školákov plánujú. Väčšie množstvo ovocia aj zeleniny začala jesť takmer polovica detí a 79 % je dokonca ochotnejších skúšať nové chute. Pravidelné porcie vitamínov od Kauflandu tak menia nielen jedálničky najmenších, ale ovplyvňujú aj zvyklosti ich rodín a postoj k stravovaniu. Zároveň deťom ukazujú, že zdravé jedlo môže chutiť a jesť ho spolu s kamarátmi môže byť zábavné.
"Záleží nám na tom, aby deti mali prístup k pestrej a vyváženej strave. Čerstvé hlavičky však nie sú len o nádielkach čerstvých vitamínov, ktoré venujeme do materských a základných škôl. Snažíme sa, aby si mladá generácia odmalička vytvorila vzťah k ovociu a zelenine a rozumela, prečo sú pre ich zdravie také dôležité. Spätná väzba od pedagógov aj rodičov potvrdzuje, že tieto návyky si škôlkari a žiaci prenášajú domov, čo je pre nás dôkazom, že projekt má pozitívny dopad," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
V aktuálnom ročníku Čerstvých hlavičiek sa z debničiek plných vitamínov teší 84 materských a 84 základných škôl, ktoré si každý utorok v partnerskej predajni vyzdvihnú rôzne druhy ovocia alebo zeleniny. Kaufland k nim pripája aj informačné letáky či pracovné zošity, ktoré učitelia využívajú na vyučovaní. Zážitky z chrumkania čerstvých plodov tak dopĺňa aj o praktické vzdelávanie.
"Naši škôlkari sa už v pondelok pýtajú, aký druh ovocia či zeleniny počas týždňa dostanú. Vidíme, že ich to nielen baví, ale aj formuje. Mnohé deti, ktoré predtým zeleninu odmietali, dnes s radosťou chrúmu reďkovky a v obchode od rodičov vyžadujú, aby kupovali to, čo spoznali v škôlke. Je úžasné sledovať, ako výhra v projekte dokáže ovplyvniť ich návyky a zlepšiť tak stravovanie detí," tvrdí Eva Lachká, zástupkyňa riaditeľky Materskej školy na Legionárskej ulici v Trenčíne.
Počas jedného školského roka obohatia Čerstvé hlavičky jedálniček každého dieťaťa približne o deväť kilogramov ovocia a zeleniny. Najväčší úspech majú v triedach hrozno, jablká či banány, ale generácia najmenších si pochutnáva aj na reďkovkách alebo uhorkách.
Podľa MUDr. Alexandry Sabolovej zo Súkromnej materskej školy na Tatranskej ulici v Košiciach deti so záujmom skúšajú aj nepoznané druhy ovocia ako hurmikaki či marakuja. "Najsilnejší je pre deti zmyslový zážitok. Ovocie a zeleninu môžu pozorovať, ohmatať, ochutnať, objavujú nové chute, a tak sa nenásilnou formou učia o zdravej výžive. Zároveň sa čerstvé vitamíny stávajú pravidelnou súčasťou ich života. Naši škôlkari sa ich naučili jesť a pýtajú si ich aj doma, za čo nám rodičia často ďakujú. Deti, ktoré sa predtým odmietali čo len dotknúť ovocia a zeleniny, sa zrazu ochotne zahryznú do mrkvy či jablka. To, čo dokážu Čerstvé hlavičky, považujem za malý zázrak," hovorí Alexandra Sabolová.
Doteraz takto Kaufland venoval vyše 1 000 ton čerstvých vitamínov, v 7. ročníku projektu ich bude dostávať vyše 25-tisíc škôlkarov a žiakov po celom Slovensku. Čerstvé hlavičky tak potvrdzujú, že s podporou pestrej a vyváženej stravy treba začať odmalička. Práve v rannom veku sa totiž formujú návyky, ktoré si deti neskôr prenesú aj do dospelosti.
