|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2025
Sudca vzal do väzby obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, jeho obhajca podal sťažnosť
Tagy: Okresný súd Trenčín Súdy Vražda
Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín vzal do väzby obvineného J. H., ktorý je stíhaný pre vraždu tehotnej ženy v ...
Zdieľať
2.9.2025 (SITA.sk) - Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín vzal do väzby obvineného J. H., ktorý je stíhaný pre vraždu tehotnej ženy v Partizánskom. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, obvinený bol vzatý do útekovej aj preventívnej väzby. „Rozhodnutie o väzbe nie je právoplatné, obvinený a jeho obhajca podali sťažnosť,“ uviedol hovorca.
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol 20-ročnému mladíkovi obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy chránenej osoby a z pokusu vraždy. Ako informovala polícia, k tragickej udalosti, pri ktorej páchateľ strieľal na tehotnú ženu a jej priateľa, prišlo v sobotu 30. augusta v rodinnom dome v Partizánskom. Mladá žena na mieste podľahla zraneniam.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 20-ročný páchateľ v sobotu v poobedňajších hodinách prišiel na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi,“ uviedla polícia. Policajti páchateľa ešte v sobotu zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.
Zdroj: SITA.sk - Sudca vzal do väzby obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, jeho obhajca podal sťažnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol 20-ročnému mladíkovi obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy chránenej osoby a z pokusu vraždy. Ako informovala polícia, k tragickej udalosti, pri ktorej páchateľ strieľal na tehotnú ženu a jej priateľa, prišlo v sobotu 30. augusta v rodinnom dome v Partizánskom. Mladá žena na mieste podľahla zraneniam.
„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 20-ročný páchateľ v sobotu v poobedňajších hodinách prišiel na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi,“ uviedla polícia. Policajti páchateľa ešte v sobotu zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.
Zdroj: SITA.sk - Sudca vzal do väzby obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, jeho obhajca podal sťažnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Okresný súd Trenčín Súdy Vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti
S podvodnými telefonátmi sa roztrhlo vrece, ľuďom čoraz častejšie volajú falošní policajti
<< predchádzajúci článok
Čerstvé hlavičky sú späť: Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane vyše 25-tisíc detí
Čerstvé hlavičky sú späť: Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane vyše 25-tisíc detí