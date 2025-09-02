Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Sudca vzal do väzby obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, jeho obhajca podal sťažnosť


Tagy: Okresný súd Trenčín Súdy Vražda

Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín vzal do väzby obvineného J. H., ktorý je stíhaný pre vraždu tehotnej ženy v ...



gettyimages 1406402259 scaled e1693919410212 676x464 2.9.2025 (SITA.sk) - Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trenčín vzal do väzby obvineného J. H., ktorý je stíhaný pre vraždu tehotnej ženy v Partizánskom. Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus, obvinený bol vzatý do útekovej aj preventívnej väzby. „Rozhodnutie o väzbe nie je právoplatné, obvinený a jeho obhajca podali sťažnosť,“ uviedol hovorca.


Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol 20-ročnému mladíkovi obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy chránenej osoby a z pokusu vraždy. Ako informovala polícia, k tragickej udalosti, pri ktorej páchateľ strieľal na tehotnú ženu a jej priateľa, prišlo v sobotu 30. augusta v rodinnom dome v Partizánskom. Mladá žena na mieste podľahla zraneniam.

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že 20-ročný páchateľ v sobotu v poobedňajších hodinách prišiel na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi,“ uviedla polícia. Policajti páchateľa ešte v sobotu zadržali, obmedzili ho na osobnej slobode a umiestnili v cele policajného zaistenia.


Zdroj: SITA.sk - Sudca vzal do väzby obvineného z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom, jeho obhajca podal sťažnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

