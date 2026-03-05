|
Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére
Taký môže byť váš jarný výlet v čarokrásnom prostredí zámku Schloss Hof. Zámocký statok v znamení jari Obľúbené zámocké veľkonočné trhy začínajú v sobotu ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Taký môže byť váš jarný výlet v čarokrásnom prostredí zámku Schloss Hof.
Obľúbené zámocké veľkonočné trhy začínajú v sobotu 7. marca. Až do 6. apríla sa počas víkendov a sviatkov môžete tešiť na ponuku regionálnych vystavovateľov. Delikatesy, osviežujúce nápoje, jarné doplnky a veľkonočné dekorácie v autentickej rustikálnej atmosfére vytvárajú nezabudnuteľný charakter podujatia. Nebudú chýbať ani aktivity pre najmenších – kreatívny ateliér plný jarnej tvorivosti, hádanková hra v záhradách či stretnutie s veľkonočným zajačikom prispejú k rodinnej atmosfére. Obľúbené jazdy na kočoch umožnia nahliadnuť na zámok z úplne novej perspektívy.
Sezóna sa otvára spolu s mimoriadnou výstavou, ktorá vás prevedie srdcom záhrady zámku Schloss Hof – miesta, kde sa barok stretáva s umením a prírodou. Výstava predstavuje prostredie, kde kvety, sochy, fontány a rafinované vodné hry vytvárajú harmonický súlad tvarov a farieb. Objavíte, čím sa barokové záhrady odlišujú od renesančných či romantických a nazriete do sveta, kde dizajn, technika a estetika kráčali ruka v ruke. Baroková záhrada bola odvážnym a nákladným projektom, ktorý vyžadoval majstrovstvo a tvorivosť. Tohtoročná expozícia Hravá symetria – Baroková záhrada ako umelecké dielo vás pozýva zažiť túto eleganciu všetkými zmyslami.
Po prechádzke rozsiahlym komplexom stojí za zmienku aj návšteva zámockej reštaurácie, kde na vás čaká špeciálne trojchodové menu. Príroda, história a veľkonočné trhy s bohatou ponukou aktivít – zámok Schloss Hof vám otvorí brány k nezabudnuteľnému dňu.
Zdroj: SITA.sk - Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére © SITA Všetky práva vyhradené.
