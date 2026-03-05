Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére


Taký môže byť váš jarný výlet v čarokrásnom prostredí zámku Schloss Hof. Zámocký statok v znamení jari Obľúbené zámocké veľkonočné trhy začínajú v sobotu ...



5.3.2026 (SITA.sk) - Taký môže byť váš jarný výlet v čarokrásnom prostredí zámku Schloss Hof.

Zámocký statok v znamení jari


Obľúbené zámocké veľkonočné trhy začínajú v sobotu 7. marca. Až do 6. apríla sa počas víkendov a sviatkov môžete tešiť na ponuku regionálnych vystavovateľov. Delikatesy, osviežujúce nápoje, jarné doplnky a veľkonočné dekorácie v autentickej rustikálnej atmosfére vytvárajú nezabudnuteľný charakter podujatia. Nebudú chýbať ani aktivity pre najmenších – kreatívny ateliér plný jarnej tvorivosti, hádanková hra v záhradách či stretnutie s veľkonočným zajačikom prispejú k rodinnej atmosfére. Obľúbené jazdy na kočoch umožnia nahliadnuť na zámok z úplne novej perspektívy.

Záhrada v hravej symetrii


Sezóna sa otvára spolu s mimoriadnou výstavou, ktorá vás prevedie srdcom záhrady zámku Schloss Hof – miesta, kde sa barok stretáva s umením a prírodou. Výstava predstavuje prostredie, kde kvety, sochy, fontány a rafinované vodné hry vytvárajú harmonický súlad tvarov a farieb. Objavíte, čím sa barokové záhrady odlišujú od renesančných či romantických a nazriete do sveta, kde dizajn, technika a estetika kráčali ruka v ruke. Baroková záhrada bola odvážnym a nákladným projektom, ktorý vyžadoval majstrovstvo a tvorivosť. Tohtoročná expozícia Hravá symetria – Baroková záhrada ako umelecké dielo vás pozýva zažiť túto eleganciu všetkými zmyslami.

V objatí prírody


Po prechádzke rozsiahlym komplexom stojí za zmienku aj návšteva zámockej reštaurácie, kde na vás čaká špeciálne trojchodové menu. Príroda, história a veľkonočné trhy s bohatou ponukou aktivít – zámok Schloss Hof vám otvorí brány k nezabudnuteľnému dňu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Veľkonočné trhy v barokovej atmosfére © SITA Všetky práva vyhradené.

