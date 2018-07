Polstoročie vzniku mesta a okresu Veľký Krtíš oslávia ľudia športom

Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš, ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Poliak Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš, ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Krtíš 30. júla (TASR) - Do priestorov mestských športovísk je sústredený denný program osláv 50. výročia vzniku mesta Veľký Krtíš. Športové zápolenia pri príležitosti osláv sa uskutočnia v sobotu 4. augusta na biokúpalisku, plážovom ihrisku, v plavárni, športovej hale a na futbalovom ihrisku. Večerný koncert bude na námestí pred kultúrnym domom.Okrem súťaží, do ktorých sa môžu zapojiť obyvatelia mesta, budú na športoviskách aj ukážky tréningov miestnych športových klubov a pre deti množstvo hier. Hosťami, ktorí budú oslavujúce mesto zabávať, budú Medial Banana, Emma Drobná, skupiny Polemic a Mafia Corner.Mesto a okres Veľký Krtíš vznikli 31. júla 1968. Nový okres mal rozlohu 872 kilometrov štvorcových, 45.496 obyvateľov, 73 obcí. O sídlo okresu sa súperilo medzi starým okresným sídlom Modrým Kameňom a baníckym mestečkom Veľkým Krtíšom. Obidve sídla mali charakter obce, Veľký Krtíš so 4211 obyvateľmi, Modrý Kameň s 2044 obyvateľmi. Pre Veľký Krtíš nakoniec rozhodli lepšie podmienky k ďalšiemu rozvoju, predovšetkým jeho poloha a viac možností pre umiestnenie okresných orgánov a inštitúcií. Samotné mesto má dnes približne 11.500 obyvateľov.Informácie o podujatí TASR poskytla hovorkyňa Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Erika Grega.